PT atribui melhora de Lula em pesquisa a ações do governo e critica Flávio Bolsonaro

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (15/7) aponta saldo positivo de aprovação do presidente Lula pela primeira vez desde dezembro de 2024 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O secretário nacional de Comunicação do PT, Eden Valadares, afirmou nesta quarta-feira (15/7) que o resultado da pesquisa Genial/Quaest, que aponta saldo positivo de aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela primeira vez desde dezembro de 2024, reflete o desempenho do governo federal e a percepção da população sobre medidas econômicas adotadas pela gestão petista.

Em nota, Valadares avaliou que a melhora nos indicadores de aprovação é resultado do “empenho, dedicação e acertos do presidente Lula”, que, segundo ele, permanece focado em enfrentar os principais problemas sociais, defender a democracia e a soberania nacional e manter sintonia com as demandas da população.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O dirigente também atribuiu o desempenho ao impacto de políticas econômicas recentes. Segundo a nota, programas como o Imposto de Renda Zero e o Desenrola 2.0 já estariam produzindo efeitos positivos na renda das famílias, o que, na avaliação do PT, contribuiu para a recuperação da imagem do governo.

Ao comentar os cenários eleitorais da pesquisa, Valadares afirmou que o avanço de Lula nas simulações contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) demonstra que o eleitorado estaria consolidando a comparação entre as trajetórias dos dois. De acordo com o dirigente, a vantagem do presidente cresceu tanto nos cenários de primeiro quanto de segundo turno. Ele destacou que, na simulação de segundo turno, o petista aparece com 45% das intenções de voto, contra 37% de Flávio.

Na avaliação do secretário de Comunicação, a estratégia do campo bolsonarista “fracassou”. Na nota, ele afirma que “não adiantou criar carta, inventar vitimização ou cometer crime eleitoral antecipando campanha” e sustenta que o apoio a Flávio Bolsonaro entre eleitores que se identificam como de direita teria recuado 8%.

Valadares também direcionou críticas ao senador e ao PL, citando episódios que classificou como prejudiciais à imagem do grupo político, entre eles o que chamou de “#BolsoMaster” e “#TariFlávio”, além de mencionar “suspeitas de envolvimento dos aliados do PL com o crime organizado no Rio de Janeiro”. O dirigente ainda afirmou que a população estaria rejeitando o que classificou como uma “postura mentirosa e sem credibilidade” de Flávio Bolsonaro.