Genial/Quaest: Caso Master pesa sobre Lula, clã Bolsonaro e instituições

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (15/7) mostra que o Caso do Banco Master tem influenciado a opinião pública e pode interferir nas eleições. Entre os mais afetados pelo escândalo, o clã-Bolsonaro foi a resposta para 14% do eleitorado, o governo Lula aparece em seguida com 8%, o STF e o judiciário é apontado por 5% e o Banco Central foi mencionado por 4%. A opção de “todos eles”, porém, lidera o levantamento, com 50% dos entrevistados.
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Quanto às investigações envolvendo o Banco Master e o senador Jaques Wagner, ex-líder do governo na Câmara Legislativa, 31% dos eleitores se consideram bem informados do assunto e 15% estavam apenas cientes. Desses, 61% consideram que ele agiu de forma incorreta envolvendo o Banco, com 11% afirmando que não houve nada errado.
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Sobre o impacto dessas investigações na campanha Lula, 37% afirmam que o caso afeta de forma muito negativa, com 25% acreditando que pode prejudicar de forma mínima e outros 22% consideram que a apuração conduzida pela PF não teve nenhum impacto negativo para Lula.
A pesquisa mostra também que o eleitorado está dividido sobre a natureza do caso. Para 43%, se tratou de uma questão institucional do governo Lula. Já 35% entenderam o caso como uma questão pessoal do senador.
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026. O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 13 de julho, com 2.004 entrevistas. A coleta foi domiciliar, feita por meio de entrevistas presenciais (face a face), com aplicação de questionários estruturados a brasileiros com mais de 16 anos. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais.
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