Flávio aparece em foto ao lado do "Sicário" de Vorcaro, divulga site

O portal ICL Notícias divulgou, nesta quarta-feira (15/7), uma imagem em que o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aparece ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido pela alcunha de Sicário. O homem era apontado pela Polícia Federal como o braço operacional de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, responsável por coordenar ameaças e ações violentas contra desafetos de seu grupo.

A fotografia, segundo o portal, foi tirada em 2022, dentro das dependências de um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro. O ICL Notícias informa que, em uma parceria estratégica com o Centro Latino-americano de Investigación Periodística (CLIP), submeteu a foto a cinco diferentes ferramentas tecnológicas de detecção de imagem: Gemini, Hive Moderation, Sight Engine, Was It AI e Image Whisperer. O resultado técnico foi unânime entre todos os softwares utilizados: nenhuma das plataformas encontrou qualquer indício ou marca d’água que sugerisse que o conteúdo tivesse sido gerado por algum sistema de inteligência artificial generativa.

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Complementando a verificação, uma análise detalhada realizada com a ferramenta especializada InVID também descartou a possibilidade de que a imagem tenha sido manipulada ou tratada como uma montagem. Peritos observaram que as sombras projetadas nas mãos e os reflexos presentes nas lentes dos óculos escuros de ambos os homens são plenamente consistentes. Isso indica que, no momento do clique, ambos estavam sob as mesmas fontes de luz, com uma iluminação principal vindo do lado esquerdo e uma luz secundária vindo da direita. Além disso, o braço de Sicário reflete-se no tronco de Flávio Bolsonaro, um detalhe técnico que reforça a autenticidade do registro.

Quem era o Sicário

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que se matou na cadeia após ser preso em março, era um integrante notório da milícia ligada a Daniel Vorcaro. A Polícia Federal o descrevia como um dos operadores centrais de um grupo conhecido como “A Turma”, encarregado do monitoramento, coleta de informações e intimidação de pessoas consideradas adversárias do ex-banqueiro.





Investigações indicam que Mourão e Vorcaro discutiam métodos de intimidação, chegando a cogitar ataques contra jornalistas, como o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Em Minas Gerais, Mourão tinha um extenso histórico criminal, respondendo por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsificação de documentos, além de atuar em esquemas de pirâmide financeira.

Em nota, Flávio Bolsonaro afirmou não conhecer Sicário. Segundo a assessoria, ele recebe diariamente dezenas de pedidos de fotos por ser uma figura pública extremamente popular, sendo impossível identificar cada pessoa que se aproxima. O senador classificou como irresponsável atribuir qualquer significado pessoal a uma imagem aleatória e questionou a procedência da foto, apesar das análises técnicas independentes que atestam a sua veracidade.

Nota da assessoria de Flávio Bolsonaro:

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, como figura pública e extremamente popular, recebe todos os dias pedidos de dezenas de pessoas pelas ruas para fotos. Impossível o senador saber quem é cada uma das pessoas que dele se aproxima. Flávio Bolsonaro reafirma que não conhece e nunca viu a pessoa na foto. É irresponsável tentar atribuir qualquer significado pessoal a uma imagem aleatória. Além disso, não se sabe qual a procedência da foto, nem se a imagem é real ou produzida por Inteligência Artificial.

