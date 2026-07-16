Foto com Sicário é novo abalo na campanha de Flávio ao Planalto

Segundo o portal, o retrato dos dois foi tirado em 2022, em um hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/ICL Notícias)

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República sofreu seu segundo revés em menos de dois meses. O parlamentar aparece em uma foto ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, apontado pela Polícia Federal (PF) como o braço operacional de confiança do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O senador nega ter tido contato com Mourão, e questiona a veracidade da imagem. A foto soma-se ao áudio divulgado em maio, em que Flávio aparece pedindo dinheiro a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A imagem foi divulgada ontem pelo portal ICL Notícias, e gerou repercussão imediata tanto entre aliados de Flávio quanto na oposição. De acordo com a reportagem, a foto foi tirada em 2022, dentro das dependências de um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro. O site informou que, em parceria com o Centro Latino-americano de Investigación Periodística (Clip), submeteu a foto a cinco diferentes ferramentas tecnológicas de detecção de imagem: Gemini, Hive Moderation, Sight Engine, Was It AI e Image Whisperer.

O resultado técnico foi unânime entre todos os softwares utilizados: nenhuma das plataformas encontrou qualquer indício ou marca d'água que sugerisse que o conteúdo tivesse sido gerado por algum sistema de inteligência artificial (IA) generativa.

A reportagem do Correio também avaliou a imagem em softwares de detecção de IA, e o resultado foi parecido, apontando pouca chance de manipulação da foto. Porém, nenhum dos programas disponíveis hoje, mesmo os mais avançados, atestam com 100% de certeza que uma imagem representa uma situação real, sem edições. Este tipo de avaliação necessita de análise por equipes forenses com acesso ao material bruto, principalmente ao equipamento em que a imagem foi capturada.

Fontes da Polícia Federal (PF) ouvidas pela reportagem informaram que, até então, a corporação não tinha conhecimento da existência desta foto, e que não há investigação aberta sobre eventual contato entre o parlamentar e Sicário.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio Bolsonaro não negou que tenha tirado a foto, mas alegou que não conhecia e não manteve contato com o então investigado na Operação Compliance Zero. "Não sei se é verdade. Se for verdade, certamente é mais uma das várias (fotos) que eu tiro todos os dias porque, graças a Deus, sou bem recebido por onde passo, tiro foto com todo mundo que me pede. Não tem como eu saber quem é a pessoa que está tirando foto comigo", disse.

"Mais uma narrativa para a gente derrubar. Foto eu faço com qualquer pessoa que pedir, só não faço com o Lula", acrescentou o senador. No primeiro abalo na campanha, relacionado ao áudio da conversa dele com Vorcaro, horas antes de a reportagem ter sido publicada, o senador também havia negado contato com o dono do Master. Após a divulgação da gravação, precisou voltar atrás e admitir a ligação telefônica realizada para pedir recursos para a gravação do filme.

Reação

Após a publicação da imagem, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) postou um vídeo nas redes sociais dizendo que a autenticidade da imagem foi confirmada. O parlamentar enfatiza que a fotografia reforça a proximidade entre os dois. "O Sicário é assassino de aluguel. É o homem da violência, da pancadaria, fazia qualquer negócio. O suicídio dele tem que ser explicado. Foi suicídio ou mataram?", afirmou o parlamentar.

Mourão, que tirou a própria vida na cadeia após ser preso, em março, é apontado pela PF como um dos operadores centrais de um grupo conhecido como "A Turma", encarregado do monitoramento, coleta de informações e intimidação de adversários do banqueiro, incluindo jornalistas e outros integrantes do sistema financeiro.



