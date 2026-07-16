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Foto com Sicário é novo abalo na campanha de Flávio ao Planalto

Imagem ao lado do braço direito de Daniel Vorcaro traz novo revés para o senador, envolvendo sua proximidade com o controlador do Banco Master

Segundo o portal, o retrato dos dois foi tirado em 2022, em um hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/ICL Notícias)
Segundo o portal, o retrato dos dois foi tirado em 2022, em um hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/ICL Notícias)

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República sofreu seu segundo revés em menos de dois meses. O parlamentar aparece em uma foto ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, apontado pela Polícia Federal (PF) como o braço operacional de confiança do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

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O senador nega ter tido contato com Mourão, e questiona a veracidade da imagem. A foto soma-se ao áudio divulgado em maio, em que Flávio aparece pedindo dinheiro a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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A imagem foi divulgada ontem pelo portal ICL Notícias, e gerou repercussão imediata tanto entre aliados de Flávio quanto na oposição. De acordo com a reportagem, a foto foi tirada em 2022, dentro das dependências de um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro. O site informou que, em parceria com o Centro Latino-americano de Investigación Periodística (Clip), submeteu a foto a cinco diferentes ferramentas tecnológicas de detecção de imagem: Gemini, Hive Moderation, Sight Engine, Was It AI e Image Whisperer.

O resultado técnico foi unânime entre todos os softwares utilizados: nenhuma das plataformas encontrou qualquer indício ou marca d'água que sugerisse que o conteúdo tivesse sido gerado por algum sistema de inteligência artificial (IA) generativa. 

A reportagem do Correio também avaliou a imagem em softwares de detecção de IA, e o resultado foi parecido, apontando pouca chance de manipulação da foto. Porém, nenhum dos programas disponíveis hoje, mesmo os mais avançados, atestam com 100% de certeza que uma imagem representa uma situação real, sem edições. Este tipo de avaliação necessita de análise por equipes forenses com acesso ao material bruto, principalmente ao equipamento em que a imagem foi capturada.

Fontes da Polícia Federal (PF) ouvidas pela reportagem informaram que, até então, a corporação não tinha conhecimento da existência desta foto, e que não há investigação aberta sobre eventual contato entre o parlamentar e Sicário.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio Bolsonaro não negou que tenha tirado a foto, mas alegou que não conhecia e não manteve contato com o então investigado na Operação Compliance Zero. "Não sei se é verdade. Se for verdade, certamente é mais uma das várias (fotos) que eu tiro todos os dias porque, graças a Deus, sou bem recebido por onde passo, tiro foto com todo mundo que me pede. Não tem como eu saber quem é a pessoa que está tirando foto comigo", disse.

"Mais uma narrativa para a gente derrubar. Foto eu faço com qualquer pessoa que pedir, só não faço com o Lula", acrescentou o senador. No primeiro abalo na campanha, relacionado ao áudio da conversa dele com Vorcaro, horas antes de a reportagem ter sido publicada, o senador também havia negado contato com o dono do Master. Após a divulgação da gravação, precisou voltar atrás e admitir a ligação telefônica realizada para pedir recursos para a gravação do filme.

Reação

Após a publicação da imagem, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) postou um vídeo nas redes sociais dizendo que a autenticidade da imagem foi confirmada. O parlamentar enfatiza que a fotografia reforça a proximidade entre os dois. "O Sicário é assassino de aluguel. É o homem da violência, da pancadaria, fazia qualquer negócio. O suicídio dele tem que ser explicado. Foi suicídio ou mataram?", afirmou o parlamentar.

Mourão, que tirou a própria vida na cadeia após ser preso, em março, é apontado pela PF como um dos operadores centrais de um grupo conhecido como "A Turma", encarregado do monitoramento, coleta de informações e intimidação de adversários do banqueiro, incluindo jornalistas e outros integrantes do sistema financeiro.

Saiba Mais

  • Segundo o portal, o retrato dos dois foi tirado em 2022, em um hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro
    Segundo portal, foto foi tirada em um hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro, em 2022 Foto: Reprodução/ICL Notícias
  • Segundo portal, o retrato dos dois foi tirado em 2022, em um hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro
    Segundo portal, o retrato dos dois foi tirado em 2022, em um hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro Foto: Reprodução/ICL Notícias
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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Renato Souza e Anna Júlia Castro*
postado em 16/07/2026 03:55
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