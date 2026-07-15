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CASO MASTER

Lindbergh reage à foto de Flávio Bolsonaro ao lado de Sicário: "Mais um escândalo"

O parlamentar associou o caso ao Banco Master e questionou as circunstâncias da morte de Mourão, ocorrida em março, defendendo que a imagem comprova a proximidade do senador com o grupo

O deputado Lindbergh Farias cobrou explicações após a divulgação de uma foto do senador Flávio Bolsonaro ao lado de
O deputado Lindbergh Farias cobrou explicações após a divulgação de uma foto do senador Flávio Bolsonaro ao lado de "Sicário", apontado como miliciano ligado ao empresário Daniel Vorcaro. - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados e Carlos Moura/Agência Senado)

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) publicou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (15/7) comentando sobre a fotografia obtida e divulgada pela jornalista investigativa Juliana Dal Piva, do ICL Notícias, que mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, apontado como miliciano e suposto integrante do grupo ligado ao empresário Daniel Vorcaro.

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Na gravação, o parlamentar destaca o trabalho da jornalista e afirma que a autenticidade da imagem foi confirmada. Lindbergh também volta a associar Daniel Vorcaro ao senador Flávio Bolsonaro e menciona o empréstimo de R$ 134 milhões envolvendo um financiamento do Banco Master ao filme biográfico do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado enfatiza que a fotografia reforçaria a proximidade entre os dois. 

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Quem é o “Sicário”?

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, foi preso pela Polícia Federal durante a Operação Compliance Zero, deflagrada em 4 de março, por suspeita de integrar um grupo ligado ao empresário Daniel Vorcaro. Dois dias depois, em 6 de março, sua morte foi confirmada e registrada como suicídio.

Segundo as apurações divulgadas pela jornalista Juliana, ele seria responsável por intimidar e ameaçar pessoas que contrariavam os interesses da organização investigada. Durante o vídeo, Lindbergh também cita o publicitário Thiago Miranda, apontando como intermediador do encontro entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro.

O deputado ainda menciona o empresário conhecido como “Marcelão”, que é investigado pela Polícia Federal por suposto envolvimento em repasses financeiros e negociações com o dono do Banco Master, e que, segundo ele, teria ligação com o senador. “O Sicário é assassino de aluguel. É o homem da violência, da pancadaria, fazia qualquer negócio". "O suicídio dele tem que ser explicado. Foi suicídio ou mataram?”, afirmou o parlamentar. 

Lindbergh também declarou que “Vorcaro só conseguiu fazer o que fez com o Banco Master por causa da família Bolsonaro”. Ao comentar a divulgação da fotografia, o deputado questionou qual será a explicação apresentada por Flávio Bolsonaro diante da repercussão do caso.

Para o parlamentar, a imagem representa “mais um escândalo” envolvendo o senador e reforça a necessidade de esclarecimentos sobre a relação entre Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro e as pessoas ligadas ao empresário.

Veja o vídeo: 

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro. 

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 15/07/2026 16:08 / atualizado em 15/07/2026 16:08
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