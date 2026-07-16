Unecs reúne presidenciáveis para discutir prioridades em comércio e serviços

A União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs) promoverá, em Brasília, em 18 de agosto, um encontro com presidenciáveis. Na ocasião, a entidade entregará aos pré-candidatos um manifesto com 14 eixos prioritários para o desenvolvimento do setor de comércio e serviços.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Foram convidados para o encontro os pré-candidatos à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca se reeleger, também foi convidado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Quem são os presidenciáveis mais rejeitados, segundo a Nexus
- Leia também: CNC entrega agenda institucional de prioridades a presidenciáveis
- Leia também: CNI entrega documento com prioridades aos presidenciáveis e pede "respaldo institucional"
A Unecs diz esperar que os presidenciáveis se comprometam com a agenda apresentada e incorporem medidas em seus planos de governo. Em geral, as propostas visam alterar o ambiente de negócios e incluem simplificação tributária, fortalecimento do Simples Nacional, desoneração da folha de pagamento e reforma administrativa.
A agenda também conta com medidas de redução da burocracia, ampliação do acesso ao crédito para micro e pequenas empresas, segurança jurídica, combate aos crimes cibernéticos e ao comércio ilegal. Além disso, contempla políticas de incentivo ao empreendedorismo feminino e à adoção de inteligência artificial.
Saiba Mais
- Política Flávio Bolsonaro diz ter tentado "sensibilizar" Trump contra "tarifaço"
- Política Caiado critica Lula e Flávio Bolsonaro por tarifaços de EUA, UE e China
- Política Oposição protocola novo pedido de impeachment de Moraes por restrições a Flávio Bolsonaro
- Mundo Recuo de Trump sobre pedágio em Ormuz indica dificuldade para encerrar guerra com Irã
- Política Flávio Bolsonaro participa de audiência nos EUA sobre tarifas e critica governo Lula
- Política Flávio viaja aos EUA "em defesa do Pix"