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Unecs reúne presidenciáveis para discutir prioridades em comércio e serviços

Entidade entregará manifesto com 14 eixos prioritários para o desenvolvimento do setor de comércio e serviço. Evento ocorrerá em agosto em Brasília

Foram convidados a participar do evento os pré-candidatos Zema, Caiado e Flávio, além do presidente Lula - (crédito: Reprodução)
Foram convidados a participar do evento os pré-candidatos Zema, Caiado e Flávio, além do presidente Lula - (crédito: Reprodução)

A União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs) promoverá, em Brasília, em 18 de agosto, um encontro com presidenciáveis. Na ocasião, a entidade entregará aos pré-candidatos um manifesto com 14 eixos prioritários para o desenvolvimento do setor de comércio e serviços.

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Foram convidados para o encontro os pré-candidatos à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca se reeleger, também foi convidado.

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A Unecs diz esperar que os presidenciáveis se comprometam com a agenda apresentada e incorporem medidas em seus planos de governo. Em geral, as propostas visam alterar o ambiente de negócios e incluem simplificação tributária, fortalecimento do Simples Nacional, desoneração da folha de pagamento e reforma administrativa.

A agenda também conta com medidas de redução da burocracia, ampliação do acesso ao crédito para micro e pequenas empresas, segurança jurídica, combate aos crimes cibernéticos e ao comércio ilegal. Além disso, contempla políticas de incentivo ao empreendedorismo feminino e à adoção de inteligência artificial.

 

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Luíza Altoé

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda

Por Luíza Altoé
postado em 16/07/2026 11:28 / atualizado em 16/07/2026 11:29
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