Flávio culpa Lula por tarifaço dos EUA e amplia ofensiva contra governo

Flávio Bolsonaro sustenta que o próprio governo dos Estados Unidos responsabiliza a gestão Lula - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a responsabilizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo agravamento da crise comercial entre Brasil e Estados Unidos. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (16/7), o parlamentar afirmou que o governo brasileiro "não negociou com os Estados Unidos de boa fé" e atribuiu ao petista a adoção das tarifas de 25% anunciadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, contra produtos brasileiros.

Na gravação, Flávio sustenta que o próprio governo dos Estados Unidos responsabiliza a gestão Lula pela medida e afirma que as tarifas seriam consequência da condução da política externa e econômica brasileira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Como o Planalto avalia as declarações de Marco Rubio após o tarifaço

"Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. Quem está dizendo? Não sou eu, não. É o próprio governo americano", declarou. Em seguida, intensificou as críticas ao presidente, afirmando que ele "não tem mais condições de ser o presidente do Brasil" e classificando o governo como "um avião sem piloto".

Leia também: Brasil avalia três frentes de resposta ao tarifaço dos EUA

A avaliação, no entanto, é contestada dentro do Palácio do Planalto. Integrantes do governo ouvidos pela reportagem apontam uma contradição no discurso do senador ao lembrar que, nos últimos dias, Flávio participou de uma reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e com o presidente Donald Trump.

Segundo interlocutores do governo, o encontro teve como pauta, entre outros temas, um pedido para que os Estados Unidos classificassem as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.