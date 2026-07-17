O objetivo do PT ao lançar um candidato em Minas Gerais

Patrus Ananias é o nome mais cotado pela legenda para encabeçar a disputa no estado mineiro - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quer um candidato próprio ao governo de Minas Gerais. Em levantamentos internos, a sigla já tem noção de que será difícil conquistar o Palácio Tiradentes com uma candidatura própria. Embora uma vitória seja desejada, o principal objetivo do partido no estado não é vencer a disputa, mas marcar território e garantir capilaridade a Lula junto ao eleitorado mineiro.

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A estratégia ganhou força após a reunião entre Lula e o deputado federal Patrus Ananias (PT-MG), realizada na quinta-feira (16/7), no Palácio da Alvorada. O encontro reforçou a disposição do presidente de manter um palanque próprio em Minas Gerais, um dos principais colégios eleitorais do país, e consolidou Patrus como o nome mais cotado pela legenda para encabeçar a disputa.

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Inicialmente, a preferência do PT era lançar a ex-prefeita de Contagem Marília Campos. A estratégia, porém, foi frustrada depois que ela rejeitou a proposta do partido e afirmou publicamente que manteria sua pré-candidatura ao Senado. Com isso, Ananias passou a ser tratado como a principal alternativa da sigla para a corrida ao governo mineiro.

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O partido de Lula esperava garantir a candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) ao governo do estado. Mas as águas mudaram desde a derrota do indicado Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). Há quem diga que o ex-presidente do Congresso já dava sinais de que não disputaria o Palácio Tiradentes bem antes disso, ainda durante as articulações em torno da indicação de Lula para a vaga aberta com a saída de Roberto Barroso da Suprema Corte.