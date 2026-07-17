Soraya sela apoio a Lula e confirma aliança para disputa ao Senado

A senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) confirmou que caminhará ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano e contará com o apoio do petista em sua tentativa de conquistar um novo mandato no Senado. A definição ocorreu após reunião realizada na quinta-feira (16/7), na qual Lula reafirmou o respaldo à candidatura da parlamentar em Mato Grosso do Sul.

Após o encontro, Soraya destacou que um dos principais temas discutidos foi a ampliação da presença feminina na política. Segundo ela, o presidente demonstrou preocupação com a baixa representatividade das mulheres no Congresso Nacional e defendeu o fortalecimento de candidaturas femininas nas próximas eleições. Para a senadora, esse compromisso foi decisivo para consolidar a aliança política.



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A aproximação entre Soraya e o governo federal vem sendo construída desde o início do atual mandato presidencial. Em abril deste ano, a parlamentar deixou o Podemos para ingressar no PSB, legenda do vice-presidente Geraldo Alckmin e integrante da base aliada do Planalto. Na ocasião, o partido ressaltou sua atuação em defesa dos direitos das mulheres e de pautas voltadas à igualdade e à justiça social.



O alinhamento também ficou evidente durante as comemorações dos 36 anos do assentamento Monjolinho, em Mato Grosso do Sul. No evento, Soraya declarou apoio à reeleição de Lula e afirmou que não teme rever posicionamentos políticos quando identifica equívocos. Segundo ela, a mudança de lado ocorreu por não aceitar manter compromisso com aquilo que considera "erro".



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Apesar das especulações sobre uma possível composição de chapa com o deputado federal Vander Loubet (PT-MS), também pré-candidato ao Senado, Soraya rejeitou o convite para disputar como suplente. Ainda assim, afirmou que ambos seguirão atuando em conjunto para fortalecer o campo político aliado ao governo e buscar a eleição das duas vagas que estarão em disputa no estado.

A trajetória da senadora marca uma mudança significativa em relação ao cenário de 2018, quando foi eleita pelo PSL e ficou conhecida como uma das apoiadoras do então candidato Jair Bolsonaro. Em 2022, filiou-se ao União Brasil para disputar a Presidência da República e passou a se afastar do ex-presidente. Após a vitória de Lula, participou da cerimônia de posse do petista, gesto que provocou críticas de setores bolsonaristas e consolidou seu rompimento com a antiga base política.