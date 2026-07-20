Eleições 2026: Nova regra afasta juízes com parentes na disputa

A urna eletrônica e seu selo de segurança são parte essencial do Teste de Integridade, garantindo a imparcialidade nas Eleições 2026. - (crédito: Antonio Augusto/TSE)

A partir desta segunda-feira (20/7), uma nova regra do calendário das Eleições Gerais de 2026 entra em vigor para garantir a imparcialidade da Justiça Eleitoral. A medida impede que pessoas com vínculo de parentesco com candidatos atuem nos processos eleitorais registrados na mesma região.

A proibição será válida desde a escolha dos candidatos em convenção partidária até a diplomação dos eleitos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Saiba quem será afetado

O impedimento alcança juízas e juízes eleitorais, integrantes dos tribunais eleitorais, auxiliares e chefes de cartório. A norma se aplica a quem for cônjuge, companheira, companheiro ou parente consanguíneo ou por afinidade, até o segundo grau, de candidatas ou candidatos registrados na localidade.

O Código Eleitoral também estabelece que não poderá servir como escrivão eleitoral o membro de diretório de partido político, nem a candidata ou o candidato a cargo eletivo.

A restrição para escrivães se estende ao cônjuge e a parentes consanguíneos ou por afinidade até o segundo grau, sob pena de demissão.

As regras estão previstas no terceiro parágrafo do artigo 14 e no primeiro parágrafo do artigo 33 do Código Eleitoral. Também constam nos artigos 56 e 57 da Resolução nº 23.608/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.