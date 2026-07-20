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Lula critica ex-ministros da Saúde de Bolsonaro: "Mequetrefes"

Presidente discursou durante a cerimônia de sanção da lei que institui a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico-Industrial da Saúde

"Vendo Padilha falar e vendo três ministros mequetrefes que o governo passado teve, eu vou dizer: esse país fez uma revolução", declarou o presidente - (crédito: Ricardo Stuckert /PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta segunda-feira (20/7), os ministros da Saúde do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a cerimônia de sanção da lei que institui a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico-Industrial da Saúde.

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Ao elogiar a atuação do ministro Alexandre Padilha, Lula fez referência aos integrantes da gestão anterior e afirmou que o país avançou na área da Saúde ao comparar os diferentes períodos. “Vendo você falar e vendo três ministros mequetrefes que o governo passado teve, eu vou dizer: esse país fez uma revolução”, declarou o presidente.

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Durante o governo Bolsonaro, a pasta da Saúde foi comandada por quatro ministros: Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga.

No discurso, o líder petista também agradeceu ao Congresso Nacional pela aprovação da proposta que institui a estratégia nacional de saúde, destacando o papel da Câmara dos Deputados e do Senado na tramitação do projeto. Segundo ele, a sanção da lei é crucial para o futuro do país. “Nada mais sagrado para falar de futuro do que garantir que as pessoas vão viver mais”, afirmou o presidente.

Lula ainda declarou viver seu “melhor momento” ao discutir políticas voltadas à saúde pública, embora tenha reconhecido que ainda existem desafios na área. “Sei que ainda tem muita coisa a fazer. Sei que devemos muito”, disse.

A Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico-Industrial da Saúde busca fortalecer a capacidade produtiva e tecnológica do setor, sendo apontada pelo governo como um instrumento para ampliar a autonomia do país em áreas consideradas estratégicas para o sistema de saúde brasileiro.

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 20/07/2026 14:36 / atualizado em 20/07/2026 14:39
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