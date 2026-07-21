Valdemar diz que Bolsonaro decidirá vice de Flávio e confirma reunião com Tereza Cristina

Segundo Costa Neto, a decisão de quem será a vice de Flávio ficará nas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar - (crédito: Beto Barata/ PL)

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta terça-feira (21/7) que a definição da candidata a vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República ainda não foi tomada e indicou que a decisão ficará nas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar.



Questionado pelo Correio sobre a composição da chapa, Valdemar negou que o partido já tenha escolhido um nome e confirmou que haverá uma reunião com a senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

E insistiu em atribuir a definição ao ex-presidente. "Não, não. Flávio vai decidir isso aí. O Bolsonaro... Ele vai decidir isso aí. Entendeu ou não?"

A declaração ocorre em meio às especulações sobre possíveis nomes para ocupar a vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Nos bastidores, parlamentares e dirigentes partidários discutem alternativas para a composição, mas o comando do PL mantém a definição sob responsabilidade de Jair Bolsonaro.

Durante a entrevista, Valdemar também confirmou que se reuniu, na manhã desta terça, com a senadora Tereza Cristina (PP-MS). Segundo ele, a conversa teve como foco a disputa pela Presidência do Senado. "Já tive de manhã", disse ao confirmar o encontro. Questionado sobre o teor da reunião, respondeu apenas: "Ela é candidata à presidência do Senado."

O dirigente ainda foi questionado sobre a diferença entre declarações anteriores, nas quais afirmou que a destinação de emendas parlamentares era uma prática comum entre dirigentes partidários, e a manifestação apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), na qual sustenta que fazia apenas sugestões, sem poder de decisão. Ao ser perguntado sobre a mudança de posição, limitou-se a responder: "Que precisa pôr."