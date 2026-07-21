Michelle reage a Ciro Gomes e chama a direita cearense de "vendida"

Michelle sobre Ciro Gomes: "Eu alertei que esse senhor, cujo partido contribuiu para deixar o meu marido inelegível, não daria o seu apoio. Ainda assim, queria os votos dos bolsonaristas" - (crédito: Reprodução Instagram/Michelle Bolsonaro)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltou a subir o tom contra o pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB). Em comentário publicado nas redes sociais na segunda-feira (20/7), Michelle afirmou que a direita cearense está “vendida”, após o tucano sinalizar simpatia por nomes que disputam a corrida presidencial fora do grupo bolsonarista.



A reação ocorreu depois de Ciro declarar, em entrevista ao portal Cariri News, que poderia apoiar o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) ou o empresário Renan Santos, pré-candidato do Missão, à Presidência da República. O ex-ministro não mencionou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado por aliados como um dos principais nomes da direita para a disputa nacional.

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Ao comentar a declaração, Michelle afirmou que já havia alertado sobre a possibilidade de Ciro não se alinhar ao bolsonarismo, mesmo buscando apoio de eleitores conservadores. A ex-primeira-dama também lembrou que o partido do tucano participou do processo que resultou na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Choca? Não! Só não viu quem não quis, por causa do velho 'toma lá, dá cá'. Eu alertei que esse senhor, cujo partido contribuiu para deixar o meu marido inelegível, não daria o seu apoio. Ainda assim, queria os votos dos bolsonaristas. Infelizmente, a direita do Ceará está vendida", escreveu Michelle.

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O episódio reforça uma divergência que se arrasta desde o ano passado dentro do próprio grupo político ligado ao ex-presidente. Michelle é contrária ao apoio do PL cearense à candidatura de Ciro e defende que o eleitorado bolsonarista se una em torno do senador Eduardo Girão (Novo-CE) na disputa pelo Palácio da Abolição.



A posição contrasta com a defendida por Flávio Bolsonaro, que tem trabalhado para consolidar o apoio da legenda ao projeto político de Ciro no Ceará. A divergência se transformou em um dos principais focos de atrito entre o senador e a ex-primeira-dama, culminando, semanas atrás, em manifestações públicas de Michelle nas quais ela relatou ter se sentido desrespeitada e “humilhada” pelo enteado durante as discussões sobre os rumos do partido no estado.

Na entrevista concedida no último sábado (18), Ciro afirmou manter boa relação com Ronaldo Caiado e disse que votaria no ex-governador goiano “sem nenhuma dificuldade”. O tucano também fez elogios a Renan Santos, destacando que o empresário tem apresentado propostas que considera relevantes para o debate nacional.

As declarações foram recebidas de forma positiva por Renan Santos. O pré-candidato afirmou que ficou “feliz” ao ser citado por Ciro e retribuiu os elogios, classificando o ex-ministro como uma figura influente e “rara”, difícil de ser ignorada no cenário político brasileiro.