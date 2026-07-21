Valdemar detona Paulo Figueiredo: "Não tem voto nem credibilidade"

Costa Neto classificou as declarações do aliado do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como "dor de cotovelo" - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

As recentes críticas do jornalista Paulo Figueiredo ao comando do Partido Liberal (PL) foram rebatidas pelo presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto. Ao Correio, o dirigente classificou as declarações do aliado do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como "dor de cotovelo" e minimizou sua influência política: "Não tem voto nem credibilidade".



Nos últimos dias, Figueiredo tem intensificado ataques ao presidente da sigla nas redes sociais, em meio às disputas internas envolvendo o futuro do partido e a condução da estratégia bolsonarista para as eleições de 2026.

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Nas redes sociais, o comunicador chamou Valdemar de "Gagáldemar". "Reparem os 'Aliados'... Eu estou tentando explicar a vocês o problema que temos. A única 'costura' que o Gagáldemar tem condições de fazer é se a enfermeira dele der duas agulhas de tricô", escreveu Figueiredo, respondendo uma publicação sobre aliados de Flávio terem interesse de que Valdemar assuma as costuras eleitorais da campanha.

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Sobre essa declaração, Valdemar disse "já mandei ele tomar naquele lugar. Ele só sabe atacar, mas não aglutina em nada".

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Questionado sobre as investidas do jornalista, Valdemar afirmou que as críticas não o preocupam e disse que Figueiredo costuma atacar diferentes pessoas. "Ele ataca todo mundo, até as mulheres", declarou.

Na sequência, o dirigente do PL elevou o tom e colocou em dúvida a relevância política do jornalista. "Ele não tem voto e não tem prestígio", afirmou. Em seguida, reforçou a crítica: "Tampouco tem credibilidade".

As declarações evidenciam o acirramento das divergências no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Embora seja um dos principais aliados de Eduardo Bolsonaro e atue diretamente dos Estados Unidos na articulação de pautas ligadas ao bolsonarismo, Paulo Figueiredo tem feito críticas públicas à direção nacional do PL e, em especial, a Valdemar Costa Neto.

Apesar do embate, o presidente do partido sinalizou que não pretende ampliar a discussão e tratou as manifestações do jornalista como um episódio sem maior impacto para a legenda. "É dor de cotovelo", resumiu.