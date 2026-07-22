Alexandre Garcia: Vamos votar

"Cada voto é importante — o seu pode ser decisivo. Pode ser o voto de desempate, acima do qual todos os demais são 'supérfluos'" - (crédito: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

Somos 158.745.463 eleitores aptos a votar dentro de dois meses e meio, informa o Tribunal Eleitoral. Registro o número exato, porque cada voto é importante — o seu pode ser decisivo. Pode ser o voto de desempate, acima do qual todos os demais são "supérfluos".

E o voto de cada um desses milhões de eleitores tem o mesmo valor, não importa a diferença social, de renda, de importância, de cultura ou grau de formação; todo eleitor vale 1. Não há vestibular de eleitor para avaliar o discernimento da pessoa que escolhe o seu representante e os chefes de governos. O registro de eleitor não exige conhecimento da Constituição nem do funcionamento do Estado.

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E o voto é obrigatório, mas facultativo para brasileiros de 16 e 17 anos e acima de 70. Os mais jovens parecem desmotivados; seu número caiu 14% desde a última eleição geral; na outra ponta, cresceu no mesmo percentual o número de eleitores com mais de 60.

A falta de motivação dos jovens pode ser por decepção com os políticos profissionais e seus partidos sem doutrina, sem ideias, sem projeto; quer dizer, políticos que não são estadistas, mas fisiológicos, nem conhecem realmente as soluções para um país com potencial para estar entre os grandes do mundo, mas que é um grande desperdiçador de oportunidades.

Políticos que pensam em resolver seus próprios problemas, e não os daqueles a quem deveriam servir. A principal característica de um político deveria ser o altruísmo, a dedicação ao bem comum — e não ao bem particular. Muitos mostram que em casa não receberam educação de cidadania, civilidade, ética, legalidade, compromisso, honestidade. São os que volta e meia estão no noticiário policial ou nas conversas de eleitores furiosos.

Mas nada disso é motivo para não votar, ou para votar em branco ou anular o voto, em protesto. Não será maneira de mudar o futuro, nem é inteligente. Nas eleições gerais de 2022, cerca de 32,76 milhões de eleitores não compareceram e 5,4 milhões votaram em branco ou anularam o voto. A diferença entre Lula e Bolsonaro foi de pouco mais de 2 milhões de votos.

Em quem votariam esses 38 milhões que deixaram os outros decidirem? Aumentariam a diferença ou causariam outro resultado? Projetando para a próxima eleição, esses 25,3% de eleitores alheios à decisão, seriam cerca de 40 milhões de brasileiros. Mais do que deixar para os outros, eles diminuem o tamanho da massa decisiva.

Todos votando, o presidente vencedor teria que ter o apoio de 80 milhões de eleitores. Mantendo-se o alheamento, bastariam 60 milhões de votos para passar de 50% no segundo turno. Ou seja, presidente eleito com apenas 38% dos eleitores inscritos. Significa minoria e risco de quatro anos de instabilidade.

Insatisfação com os candidatos oferecidos pelos partidos? Escolha o menos pior, se for o caso. É melhor do que deixar que o pior seja eleito. Como? Informe-se bem sobre todos, sem fanatismo ideológico, nem candidato ex-machina. Eleição não é questão de fé. Veja o passado e o presente de cada um. O que fez e o que tem feito pelo país.

Procure observar o caráter do candidato nas suas relações, com quem anda. Quem é o menos honesto? O mais mentiroso? O mais falso? O mais experiente? O mais conhecedor do Brasil? E, em conceito bem pragmático: quem é o verdadeiro adversário? Quem é o mais capaz de vencê-lo nos debates? Quem teria capacidade de administrar o legado que vai receber? Antes de começar a campanha, dia 16 próximo, não se pode pedir voto. Pois eu peço que você vote, não deixe os outros decidirem por você.