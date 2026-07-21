Zema nega ter convidado Michelle para ser sua vice: "Não houve"

O ex-governador de Minas Gerais repetiu nesta terça-feira (21/7) que a vice da sua chapa ainda não foi definida - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), afirmou, nesta terça-feira (21/7), que não houve nenhum convite para que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ocupasse o papel de vice na sua chapa.

“Eu fui questionado sobre quem seria a vice, o jornalista citou o nome dela e eu falei que era uma possibilidade. Não houve nenhum convite, em nenhum momento, mas diante da pergunta (do repórter), eu mencionei que sim”, explicou a jornalistas.

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O ex-governador de Minas Gerais se refere à fala dele realizada em São Paulo no último fim de semana. Na ocasião, ele havia colocado Michelle como uma "possibilidade" na vice de sua chapa.

“É uma possibilidade, sim, como outras também são. Nome ficha limpa é sempre um nome muito bom”, disse no sábado (18).

Em resposta, horas depois, a ex-primeira-dama escreveu, nas redes sociais, que “não há nenhuma possibilidade de isso acontecer”. Além disso, citou que é filiada ao PL e que, portanto, “um mesmo partido não pode ter duas cabeças de chapa concorrendo em coligações distintas para os mesmos cargos majoritários”.

Também hoje, Zema repetiu que a vice da sua chapa à Presidência ainda não foi definida. Segundo ele, a indicação de um nome pode acontecer até a data limite, com prazo final previsto pela Justiça Eleitoral em 5 de agosto. Na próxima segunda-feira (27), o partido realiza a convenção nacional em Brasília para oficializar a candidatura do ex-governador à Presidência.

Privatizações

O pré-candidato afirmou ser a favor de privatizar “tudo” e disse que não há “vaca sagrada”. Em especial, ao falar do setor enérgico, ele defendeu uma privatização com responsabilidade, “fatiando a empresa”, para que haja maior concorrência.

Para a Petrobras, em especial, ele apontou que um caminho seria transformar a estatal em “corporation”. “Que a União fique até sócia, mas sem decidir ou sem tentar ficar fazendo politicagem dentro da empresa. Pode ficar recebendo os dividendos”, afirmou.