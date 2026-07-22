"Chifre na cabeça de cavalo", diz Marco Aurélio sobre declarações de Flávio

Marco Aurélio Mello já comandou o TSE por três vezes e conduziu uma das primeiras eleições com urna eletrônica no país - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello criticou nesta quarta-feira (22/7) as declarações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre as urnas eletrônicas. De acordo com Marco Aurélio, em fala ao Correio, as críticas do parlamentar contra o sistema eletrônico de votação não têm fundamento e são o mesmo que "procurar chifre na cabeça de cavalo".

Em uma reunião com empresários, na terça-feira (21), Flávio afirmou que as urnas brasileiras têm a mesma origem das urnas da empresa Smartmatic, usadas na Venezuela e que um relatório da CIA teria apontado que os equipamentos foram usados para fraude eleitoral.

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"Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras são da mesma empresa", disse o parlamentar.

"Há uma denúncia por parte do governo norte-americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela, inclusive utilizando uma documentação do próprio serviço de inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação", completou Flávio. Ele repetiu o discurso do pai, Jair Bolsonaro, que questionou as urnas enquanto era presidente da República e ficou inelegível por atacar o sistema eleitoral.

Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou que a informação não procede e que tanto as urnas quanto o software usados são desenvolvidos pela própria Justiça Eleitoral. "São falsas as mensagens que circulam nas redes sociais segundo as quais a empresa Smartmatic fornece urnas eletrônicas ou softwares utilizados em urnas no Brasil. Todo o projeto da urna eletrônica brasileira e do sistema eletrônico de votação foi concebido e é gerido inteiramente pela Justiça Eleitoral do país", destacou o texto da Corte.

O ministro aposentado Marco Aurélio já comandou o TSE por três vezes. "Penso que em 2006 foram as primeiras eleições das urnas eletrônicas. E havia uma desconfiança enorme quanto às urnas. Inclusive, alguns regionais queriam até não fazer a eleição com a urna eletrônica nas capitais com mais de 100 mil eleitores. E eu disse 'não, vocês não podem decepcionar a sociedade'. Pois bem... As urnas foram criadas naquela época. Eu indago: houve uma impugnação sequer minimamente séria contra a nossa urna eletrônica? Não", afirmou.

O ministro relembrou que ele foi o responsável por conduzir uma das primeiras eleições com urna eletrônica. "Eu, como ex-presidente que presidiu as primeiras eleições informatizadas, afirmo que é ver chifre em cabeça de cavalo ao achar que a urna pode ser fraudada", completou.