Flávio afirma ter "integral confiança" no sistema eleitoral após TSE se manifestar

Flávio também defendeu o envio de observadores internacionais para acompanhar o processo eleitoral brasileiro em 2026 - (crédito: Reprodução )

A equipe do pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) divulgou nesta quarta-feira (22/7) uma nota para rebater interpretações sobre sua fala a diplomatas estrangeiros, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) republicar comunicado em que desmente qualquer ligação entre as urnas eletrônicas brasileiras e a empresa venezuelana Smartmatic.

A manifestação ocorreu depois de o senador mencionar, durante um encontro com representantes de outros países, um relatório atribuído à Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) sobre supostas fraudes em eleições realizadas na Venezuela em 2012. Na ocasião, Flávio também defendeu o envio de observadores internacionais para acompanhar o processo eleitoral brasileiro em 2026.

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Em resposta à repercussão do ocorrido, a equipe de pré-campanha afirmou que o parlamentar não colocou em dúvida a confiabilidade das eleições no Brasil.

“Não é verdade que o pré-candidato Flávio Bolsonaro tenha questionado a integridade do sistema de votações no Brasil”, diz a nota. Segundo o texto, o senador apenas fez referência a “dois fatos públicos e amplamente divulgados pela imprensa”: a reunião realizada por Jair Bolsonaro com embaixadores em 2022 e o relatório recentemente divulgado pela CIA sobre a Venezuela.

A defesa do pré-candidato sustenta ainda que a fala foi retirada de contexto e destaca que o próprio senador afirmou, durante o encontro, que “não está questionando o sistema de votação brasileiro”.

A nota também ressalta que Flávio incentivou a ampliação das missões internacionais de observação eleitoral. “Sua equipe de pré-campanha reafirma sua integral confiança no sistema eleitoral brasileiro e sua crença irrestrita de que as missões de observação internacional devem ser fortemente estimuladas”, afirma o comunicado.

Após a fake news se espalhar, o TSE decidiu tornar público novamente um esclarecimento divulgado originalmente em 2022. O documento afirma que são falsas as alegações de que a Smartmatic fornece urnas eletrônicas ou softwares utilizados pela Justiça Eleitoral brasileira.

No texto, a Corte reforça que o sistema eletrônico de votação foi desenvolvido pela própria Justiça Eleitoral, que as urnas são produzidas por empresas contratadas por meio de licitação pública e que a Smartmatic nunca participou da programação dos equipamentos usados nas eleições brasileiras.

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