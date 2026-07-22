Fogo amigo no PL pressiona candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto

Correligionários do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), abriram fogo amigo dentro do partido. Integrantes da campanha do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro revelaram ao Correio insatisfação com os números das pesquisas e com o desgaste provocado pelo envolvimento do parlamentar em sucessivos episódios que atingiram sua pré-campanha.

Nos bastidores, auxiliares avaliam que Flávio precisa melhorar a articulação política, ampliar o palanque e definir uma candidata a vice o quanto antes. Integrantes do partido defendem que uma mulher na chapa poderia ajudar a reduzir parte da resistência do eleitorado feminino, sobretudo após declarações do influenciador Paulo Figueiredo, aliado do senador nos Estados Unidos, afirmando que "mulheres não sabem votar", o que provocou desgaste entre aliados.

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também foi alvo de ataques misóginos de integrantes do próprio campo político, situação que levou a ex-ministra Damares Alves a sair publicamente em sua defesa.

Quanto aos desgastes, dirigentes do partido citam a revelação de que o banqueiro Daniel Vorcaro financiou a produção do filme Dark Horse, as imagens divulgadas pelo ICL Notícias que mostram Flávio ao lado de Vorcaro e do empresário conhecido como "Sicário", além de outros episódios que, na avaliação de aliados, vêm alimentando sucessivas crises durante a pré-campanha. "Ou ele se blinda ou vai pra berlinda", resumiu um dirigente da legenda, sob reserva.

Nas coxias, interlocutores avaliam que ainda há preocupação com a possibilidade de novos desgastes surgirem nas próximas semanas, o que pode mexer ainda mais com o termômetro da candidatura do senador, que deve ser oficializada neste sábado (25), durante a convenção nacional do PL, em São Paulo.