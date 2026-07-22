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Eleições 2026

PP caminha para neutralidade e dificulta aliança com Flávio Bolsonaro

Interlocutores da cúpula do Progressistas afirmam ao Correio que maioria da legenda resiste a vincular o partido a uma candidatura presidencial e defende liberdade para que diretórios estaduais construam seus próprios acordos

A expectativa é que o presidente do PP, Ciro Nogueira, reforce ao pré-candidato do PL que a tendência majoritária da legenda é preservar autonomia para as negociações locais - (crédito: Andressa Anholete/Senado)
A expectativa é que o presidente do PP, Ciro Nogueira, reforce ao pré-candidato do PL que a tendência majoritária da legenda é preservar autonomia para as negociações locais - (crédito: Andressa Anholete/Senado)

A tentativa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de conquistar o apoio do Progressistas (PP) para a disputa ao Palácio do Planalto enfrenta forte resistência dentro da legenda. Às vésperas da definição das alianças nacionais, interlocutores da direção nacional do partido afirmaram ao Correio que o cenário mais provável é a adoção de uma posição de neutralidade na corrida presidencial. A avaliação predominante é que o PP deve priorizar sua estratégia eleitoral nos estados, evitando comprometer a atuação dos diretórios regionais com um único projeto nacional.

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Segundo aliados da cúpula do partido ouvidos pela reportagem, a reunião entre Flávio Bolsonaro e o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), dificilmente alterará esse quadro. A expectativa é de que o dirigente reforce ao pré-candidato do PL que a tendência majoritária da legenda é preservar autonomia para as negociações locais. Nos bastidores, dirigentes afirmam que a neutralidade passou a ser vista como a alternativa capaz de reduzir conflitos internos e ampliar a competitividade da sigla nas eleições proporcionais.

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Fontes ligadas ao comando do PP disseram à reportagem que o entendimento consolidado é de que cada diretório estadual deverá conduzir suas próprias costuras políticas, conforme as realidades locais. Na prática, isso permitirá que a legenda esteja ao lado de diferentes candidaturas presidenciais nos estados, quando houver interesse eleitoral, sem que isso represente um compromisso nacional do partido. A estratégia também contempla a preservação das alianças já construídas em disputas regionais, muitas delas incompatíveis entre si.

Nos bastidores, integrantes da Executiva Nacional relatam que o principal objetivo da legenda é ampliar sua bancada na Câmara dos Deputados e fortalecer a presença do partido nos governos estaduais. Para esse grupo, um alinhamento formal a uma candidatura presidencial poderia limitar acordos regionais considerados estratégicos. A avaliação interna é de que a liberdade para negociar nos estados oferece maior margem para o crescimento eleitoral da sigla em 2026.

Apesar da resistência, interlocutores afirmam que o diálogo com o PL continuará aberto até o encerramento das convenções partidárias. A campanha de Flávio Bolsonaro ainda aposta na possibilidade de construir uma composição com partidos do Centrão e tenta convencer dirigentes de que uma aliança nacional poderia ser acompanhada de acomodações regionais. Contudo, aliados do PP consideram que o espaço para uma mudança de posição é reduzido diante do consenso formado nas últimas consultas feitas aos dirigentes estaduais.

A decisão definitiva deverá ser formalizada nos próximos dias, antes do prazo final das convenções partidárias. Até lá, a orientação predominante dentro do Progressistas é manter o partido oficialmente neutro na disputa pelo Planalto, enquanto cada diretório estadual ficará responsável por definir as alianças que considerar mais vantajosas em seus respectivos cenários eleitorais. A expectativa entre dirigentes é que esse modelo preserve a unidade da legenda e evite desgastes internos em uma eleição marcada pela fragmentação das forças políticas.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Alícia Bernardes e Armando Holanda
postado em 22/07/2026 16:20
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