Defesa nega que Bolsonaro tenha atendido ligação de Alexandre Frota em live

Eleito junto com Jair Bolsonaro em 2018 pelo PSL, Alexandre Frota rompeu com o ex-presidente durante o mandato legislativo - (crédito: Reprodução/YouTube/TMC News Br)

Uma ligação feita pelo vereador Alexandre Frota (PDT-SP) durante uma entrevista ao vivo passou a gerar especulações nas redes sociais de que o destinatário seria o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A hipótese, no entanto, foi rechaçada pela defesa do ex-chefe do Executivo, que afirmou que ele não tem acesso a celulares e, por isso, não poderia ter atendido à chamada.

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A cena ocorreu na quarta-feira (22/7), durante participação de Frota no programa Sobremesa, da TMC. Incentivado pelos apresentadores a telefonar para alguém com quem pudesse "fazer as pazes", o ex-deputado escolheu um contato em seu celular e comentou: "Cara, eu não vou nem pensar muito. Tem muitas aqui, entendeu? Tem muitas que eu amo também, que eu gosto, mas eu vou aqui."

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A ligação foi colocada no viva-voz e, após alguns segundos, a pessoa do outro lado atendeu dizendo apenas "alô". Em seguida, a chamada foi encerrada sem que Frota revelasse quem havia atendido.

A reação dos participantes do programa alimentou as especulações. Um deles afirmou reconhecer a voz, enquanto outro disse que ela lhe parecia familiar. Na sequência Frota parece arrependido.

"Cara, que merda que eu fiz, mano".

Os apresentadores insistiram para que ele revelasse quem havia recebido a ligação e chegaram a perguntar se aquela pessoa poderia atender o celular, mas o vereador desconversou e mudou de assunto. Em nenhum momento da transmissão, porém, ele afirmou que havia telefonado para Bolsonaro.

A repercussão ganhou força nas redes sociais, onde internautas passaram a sustentar que a voz seria do ex-presidente. Procurada, a equipe de Alexandre Frota informou que ele não comentaria o episódio.

Alexandre Frota foi eleito deputado federal em 2018 pelo então PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro disputou a Presidência da República. Durante o mandato, contudo, rompeu politicamente com o ex-presidente.

Veja o momento:

Defesa nega episódio

Diante da repercussão, o advogado Paulo Cunha Bueno divulgou uma nota na rede social X negando que Bolsonaro tenha participado da ligação. Segundo ele, a interpretação surgiu apenas pela semelhança entre a voz do interlocutor e a do ex-presidente, que se limitou a dizer "alô" antes de a chamada ser encerrada.

"A insinuação — tão maldosa quanto teatral — decorreria da semelhança de voz do interlocutor, que limitou-se a dizer 'alô e desligar o telefone."

O defensor acrescentou que Bolsonaro não mantém contato com Alexandre Frota há anos, "por razões mais do que públicas e notórias".

Acabo de ser demandado, por alguns veiculos de imprensa, sobre um vídeo em que o Sr. Alexandre Frota, durante uma entrevista ao vivo, teria realizado uma chamada de seu próprio telefone celular que — insinua-se —, teria sido atendida pelo Presidente Bolsonaro. A insinuação — tão… — Paulo Cunha Bueno (@paulocunhabueno) July 23, 2026

Ele também ressaltou que o ex-presidente cumpre integralmente as condições estabelecidas para a prisão domiciliar humanitária, entre elas a proibição de utilizar celulares, telefones, redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação externa, seja diretamente ou por intermédio de terceiros.

Ainda conforme a defesa, todas as pessoas autorizadas a entrar na residência, incluindo médicos, advogados e prestadores de serviço, passam por revista e devem deixar celulares, tablets, relógios inteligentes e outros dispositivos eletrônicos com a equipe de segurança.

Flávio Bolsonaro reage

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, também se manifestou sobre o caso. Em publicação no X, ele acusou os responsáveis pela divulgação do vídeo de simularem uma ligação para tentar atingir seu pai.

"O baixo nível de degradação moral de algumas pessoas é surreal", escreveu.