Michelle evita confirmar candidatura ao Senado: "Ora por mim"

Ao ser perguntada se pretende concorrer ao Senado, Michelle sorriu e limitou-se a dizer: "Ora por mim." - (crédito: Beto Barata)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro evitou confirmar uma eventual candidatura ao Senado nas eleições deste ano. Questionada pelo Correio sobre a possibilidade de disputar uma vaga, ela preferiu não antecipar qualquer decisão e respondeu de forma breve.

Ao ser perguntada se pretende concorrer ao Senado, Michelle sorriu e limitou-se a dizer: "Ora por mim." A declaração foi feita nesta quinta-feira (23/7), durante participação em um evento promovido pela Comunidade das Nações, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), onde acompanhou a apresentação do Coral Watoto.

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Embora não tenha confirmado os planos eleitorais, Michelle é apontada por integrantes do PL como um dos principais nomes da legenda para a eleição em 2026. Nos últimos meses, ela intensificou a participação em agendas públicas e eventos ligados ao partido, além de manter presença ativa nas redes sociais e em encontros com apoiadores.

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Sem entrar em detalhes sobre o cenário eleitoral, a ex-primeira-dama encerrou a resposta pedindo apenas orações, sem indicar se pretende ou não disputar o cargo.