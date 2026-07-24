Em tom de campanha, Lula exalta ações do governo nas redes sociais

Fim da escala 6x1: na gravação, o presidente também defende mudanças na jornada de trabalho, afirmando que o país "não pode continuar com a mesma jornada de trabalho de 1943" - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou, nesta sexta-feira (24/7), um vídeo nas redes sociais em que faz um balanço das principais ações de seu governo e afirma que o país voltou a avançar em diferentes áreas. O petista destaca programas sociais, medidas econômicas e iniciativas na saúde, além de defender que ainda há muito a ser feito.

Na gravação, Lula diz que o Brasil voltou a sair do Mapa da Fome e atribui o resultado às políticas implementadas durante sua gestão. O presidente também cita a retomada do programa Mais Médicos como uma das principais iniciativas na área da saúde.

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O Brasil segue fora do Mapa da Fome, segundo a ONU. O relatório da FAO confirma que o país manteve a subnutrição abaixo de 2,5% entre 2023 e 2025.



É o resultado de políticas que voltaram a colocar o combate à fome como prioridade. Mais comida no prato, mais… pic.twitter.com/x4zV7uiC1R — Lula (@LulaOficial) July 24, 2026

O chefe do Executivo ainda menciona a entrega de moradias, faz referência ao programa Pé-de-Meia, que classificou como "uma revolução na educação brasileira", e ressalta o Desenrola Brasil, criado para ajudar famílias endividadas a reorganizarem a vida financeira.

No vídeo, Lula também defende mudanças na jornada de trabalho, afirmando que o país "não pode continuar com a mesma jornada de trabalho de 1943". Além disso, reforça a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil e ressalta a ampliação da gratuidade de medicamentos pelo Farmácia Popular.

Ao concluir a mensagem, o presidente enfatiza que o Brasil "já avançou muito", mas reconhece que ainda há desafios. "Lula sabe que ainda tem muito que avançar. Estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil", diz o vídeo.