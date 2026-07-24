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Em tom de campanha, Lula exalta ações do governo nas redes sociais

Em vídeo publicado nesta sexta-feira (24/7), o petista reforça que o Brasil voltou a sair do Mapa da Fome. Também cita feitos de seu governo como os programas Desenrola e Pé-de-Meia, além da volta do Mais Médicos

Fim da escala 6x1: na gravação, o presidente também defende mudanças na jornada de trabalho, afirmando que o país
Fim da escala 6x1: na gravação, o presidente também defende mudanças na jornada de trabalho, afirmando que o país "não pode continuar com a mesma jornada de trabalho de 1943" - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou, nesta sexta-feira (24/7), um vídeo nas redes sociais em que faz um balanço das principais ações de seu governo e afirma que o país voltou a avançar em diferentes áreas. O petista destaca programas sociais, medidas econômicas e iniciativas na saúde, além de defender que ainda há muito a ser feito.

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Na gravação, Lula diz que o Brasil voltou a sair do Mapa da Fome e atribui o resultado às políticas implementadas durante sua gestão. O presidente também cita a retomada do programa Mais Médicos como uma das principais iniciativas na área da saúde.

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O chefe do Executivo ainda menciona a entrega de moradias, faz referência ao programa Pé-de-Meia, que classificou como "uma revolução na educação brasileira", e ressalta o Desenrola Brasil, criado para ajudar famílias endividadas a reorganizarem a vida financeira.

No vídeo, Lula também defende mudanças na jornada de trabalho, afirmando que o país "não pode continuar com a mesma jornada de trabalho de 1943". Além disso, reforça a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil e ressalta a ampliação da gratuidade de medicamentos pelo Farmácia Popular.

Ao concluir a mensagem, o presidente enfatiza que o Brasil "já avançou muito", mas reconhece que ainda há desafios. "Lula sabe que ainda tem muito que avançar. Estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil", diz o vídeo.

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 24/07/2026 12:27 / atualizado em 24/07/2026 12:29
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