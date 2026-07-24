Neymar explode e xinga Craque Neto após ver vídeo sendo detonado - (crédito: Reprodução/Band)

A troca de farpas entre Neymar e Craque Neto ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (23).

Irritado com críticas feitas pelo apresentador da Band, o atacante do Santos respondeu de forma contundente nas redes sociais e direcionou ofensas ao ex-jogador.

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A reação aconteceu nos comentários de uma publicação do jornalista Thiago Asmar, conhecido como Pilhado, que repercutia uma análise de Neto sobre um vídeo divulgado por Neymar.

Na gravação, o atleta havia respondido às críticas que recebeu por comparecer ao BSOP (Brazilian Series of Poker) Winter.

Depois de ser chamado de "bebezinho" pelo apresentador, o camisa do Santos rebateu sem amenizar o tom. "Chato pra caralho… vai se foder esse otário", escreveu o jogador, encerrando a mensagem com uma risada.

A polêmica começou na última terça-feira (21), quando Neymar foi visto no torneio de pôquer enquanto o Santos disputava uma partida válida pela Copa Sul-Americana.

Como havia sido poupado do confronto, o atacante não esteve em campo, mas sua presença no evento gerou uma série de críticas de internautas, que questionaram seu comprometimento com o clube.

Dois dias depois, o jogador decidiu gravar um vídeo para responder às acusações. Segundo Neymar, a participação no torneio ocorreu durante um dia de folga e não interferiu em sua preparação física, já que ele havia treinado normalmente e seguia o cronograma estabelecido pelo Santos.

“Tava me preparando para o segundo treino e lembrei que na minha folga muita gente ficou falando de eu ter jogado poker e tudo mais, mas trabalhei de manhã, não fui para o jogo, que estou voltando agora aos treinos e no dia seguinte estava de folga e a galera ficou falando.

Enfim, agora estou me preparando para o treino, mas quero perguntar para vocês, posso treinar ou vocês vão me cornetar também. Vai cuidar da sua vida”, disse o jogador na última quinta-feira (23).