Nicarágua rebate Itamaraty e diz garantir eleições "Livres e transparentes"

A resposta ocorre um dia após o Itamaraty afirmar ter recebido "com preocupação" as declarações de Ortega de que não haveria mais eleições na Nicarágua - (crédito: INTI OCON / AFP)

O governo da Nicarágua respondeu nesta sexta-feira (24/7) à manifestação do Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil sobre a situação política no país e afirmou que assegura "processos eleitorais democráticos, livres e transparentes", em reação às críticas feitas por Brasília após declarações do presidente Daniel Ortega sobre o fim das eleições no país.

"Acusamos o recebimento da nota publicada hoje pela Chancelaria do Brasil e, para todos os efeitos, reiteramos que, na lógica da nossa soberania nacional, a Nicarágua assegura processos eleitorais democráticos, livres e transparentes, de acordo com as normativas das instituições nacionais correspondentes", diz o comunicado.

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A resposta ocorre um dia após o Itamaraty afirmar ter recebido "com preocupação" as declarações de Ortega de que não haverá mais eleições na Nicarágua. Na avaliação do governo brasileiro, o direito da população de escolher livremente seus representantes por meio do voto é um dos pilares da democracia.

Apesar da reação, o governo nicaraguense adotou um tom diplomático ao encerrar a nota. O comunicado manifesta "carinho fraternal em relação ao povo do Brasil" e afirma manter "o respeito que merecem suas instituições nacionais".

A troca de manifestações expõe um novo episódio de tensão entre Brasília e Manágua, cujas relações diplomáticas passaram por sucessivos desgastes nos últimos anos em razão das críticas internacionais ao regime de Daniel Ortega e das divergências sobre a situação democrática no país.