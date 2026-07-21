Às vésperas do novo tarifaço, Lula manda "recado" para Trump

"Nada é mais sagrado do que a defesa da soberania nacional. Precisamos fazer com que o povo brasileiro sinta orgulho", declarou Lula - (crédito: Ricardo Stuckert/PR e AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou suas redes sociais nesta terça-feira (21/7) para mandar um recado para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na publicação, que ocorre às vésperas do novo tarifaço de 25% entrar em vigor, o chefe do Executivo nacional reforçou a soberania do Brasil.

"Este país foi criado e construído por brasileiros. Aqui ninguém diz o que vamos fazer", diz a publicação. Na legenda, o petista pontua que "nada é mais sagrado do que a defesa da soberania nacional. Precisamos fazer com que o povo brasileiro sinta orgulho. Aqui nós erramos por nós. Acertamos por nós. [...] o Brasil não se entrega".

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A gestão trumpista aplica amanhã (22) as novas tarifas oriundas, segundo afirma o USTR (órgão financeiro dos EUA), com base na seção 301 que investiga trabalho escravo e usa dados defasados para embasá-lo.

O Planalto enxerga a aplicação das novas taxas como uma retaliação ao governo brasileiro por não ter cedido à pressão do clã Bolsonaro tampouco por não ter se "rebaixado" ao que a ala Maga (ala ideológica dos EUA) queria fazer com o Brasil para tê-lo como um subserviente na região.

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O governo pretende insistir na ampliação da lista de produtos isentos das tarifas e continuar apresentando argumentos técnicos e comerciais para contestar as medidas adotadas pelos Estados Unidos. A aposta é que a interlocução diplomática permaneça aberta, ainda que o ambiente político dificulte avanços no curto prazo.