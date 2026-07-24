Datafolha mostra números de 2º turno entre Flávio Bolsonaro e Lula

Uma nova pesquisa publicada pelo Instituto Datafolha nesta sexta-feira (24/7) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% das intenções de votos no 2° turno das eleições de outubro, contra 43% do senador Flávio Bolsonaro (RJ-PL). Na última pesquisa, divulgada em 20 de junho, o presidente aparece com 47% das intenções de voto, contra 43% do senador.

Foram entrevistadas pelo Datafolha 2.004 pessoas entre 22 e 24 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-01166/2026.

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No cenário de primeiro turno, Lula também lidera a disputa, com 40% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 32%. Os demais pré-candidatos ficam bem atrás: Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) registram 3% cada, Augusto Cury (Avante) soma 2%, enquanto Samara Martins (UP), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Rui Costa Pimenta (PCO) aparecem com 1% cada. Os demais nomes testados não pontuaram, e 3% dos entrevistados disseram estar indecisos.

Na simulação de votos válidos, critério utilizado pela Justiça Eleitoral que exclui brancos e nulos, Lula tem 45% e Flávio Bolsonaro, 36%. Segundo o levantamento, 8% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

O Datafolha também simulou outros cenários de segundo turno. Neles, Lula venceria o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, por 47% a 40%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por 48% a 40%.

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A pesquisa também mediu a rejeição aos pré-candidatos. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 48% dos entrevistados, que afirmam não votar nele de jeito nenhum. Já Lula registra rejeição de 46%. Entre os demais nomes testados, os índices de rejeição são inferiores a 13%.

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos, Lula foi citado por 30% dos eleitores, enquanto Flávio Bolsonaro apareceu com 17%, consolidando-se como o principal nome da oposição na disputa presidencial.

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