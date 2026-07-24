Esposa de Ramagem será candidata a deputada pelo PL no Rio de Janeiro

Rebeca e Alexandre Ramagem moram nos EUA após ex-diretor da Abin fugir do Brasil - (crédito: Reprodução/Instagram/@rebecaramagem)

A esposa de Alexandre Ramagem, Rebeca Ramagem, vai concorrer ao cargo de deputada federal pelo PL (Partido Liberal) no Rio de Janeiro. O nome foi oficializado após a convenção estadual do partido nesta sexta-feira (24/7).

Rebeca atualmente vive nos Estados Unidos com o marido, condenado por envolvimento nos atos de 8 de Janeiro. Ramagem é considerado foragido da Justiça e deixou o país em setembro do ano passado.

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Rebeca é concursada do Ministério Público, mas pediu licença do cargo no início de julho para disputar o pleito. Nas redes sociais, a candidata afirma que a família estaria “sob perseguição”.

“Hoje nós vivemos fora do país, não por escolha, mas porque a injustiça nos trouxe até aqui. [...] Se meu marido não pode retornar agora, eu vou poder. Com o apoio e indicação da família Bolsonaro, decidi concorrer a deputada federal pelo Rio de Janeiro”, afirmou.

Relembre

Alexandre Ramagem foi condenado no ano passado pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) a 16 anos de prisão, em regime inicial fechado, por participação na trama golpista.

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Mesmo com a proibição de deixar o país, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) deixou o Brasil pela fronteira de Roraima com a Guiana. Segundo a Polícia Federal, ele teria utilizado um passaporte diplomático.