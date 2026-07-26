PSD oficializa candidatura à presidência de Ronaldo Caiado

S..o Paulo (SP), 30/03/2026 - ELEI....ES 2026/PRESID..NCIA/PSD/CAIADO/KASSAB - POL..TICA - O presidente nacional PSB, Gilberto Kassab, durante o lan..amento da pr..-candidatura do governador de Goi..s, Ronaldo Caiado, .. presid..ncia da Rep..blica pelo partido, na tarde desta segunda-feira, 30 de mar..o de 2026, na sede do PSD, na regi..o central de S..o Paulo. Kassab afirmou que escolheu Caiado por ser o nome com mais chances de chegar ao segundo turno das elei....es em outubro deste ano. Segundo o mandat..rio do PSD, o goiano tem potencial de vencer o presidente Luiz In..cio Lula da Silva (PT) ou o senador Fl..vio Bolsonaro (PL-RJ), favoritos da disputa. - (crédito: Estadão Conteúdo)

O PSD oficializou em São Paulo, neste domingo (26/7), a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência do Brasil. Formando chapa com Gilberto Kassab, presidente do partido, a legenda é a terceira após Missão e PL a lançar candidatura ao Planalto.



O palanque estava repleto de aliados de Caiado, e candidatos ao Senado, Câmara dos Deputados e câmaras estaduais. Mais cedo, o ex-governador de Goiás publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo os comentários e chamando para o evento.

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Caiado deixou o União Brasil no começo do ano e se filiou ao PSD, na época o partido tinha três possíveis nomes para a presidência: Caiado, o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite e o ex-governador do Paraná Ratinho Jr.

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Com a desistência da pré-candidatura de Ratinho, o PSD convergiu para a candidatura de Caiado. Sem apoio de outras siglas de centro e direita, o partido acabou selando a chapa com a indicação de Kassab como nome à vice-presidência.

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