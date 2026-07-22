Coordenador de imprensa deixa pré-campanha de Caiado a 4 dias da convenção do PSD

Mauro Zanatta anunciou nesta quarta-feira (22/7) que deixou a coordenação de imprensa da pré-campanha à Presidência de Ronaldo Caiado (PSD). Jornalista e consultor de comunicação há mais de 30 anos, ele é conhecido por sua atuação na área tanto em Brasília quanto em São Paulo, tendo passado cinco anos à frente da assessoria de imprensa do Banco Central.
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Zanatta deixa a pré-campanha a quatro dias da convenção nacional do PSD, que será realizada neste domingo (26) em São Paulo. O evento oficializará a candidatura de Caiado à Presidência, em uma chapa que conta com o presidente do partido, Gilberto Kassab, como vice.
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Na corrida pela Presidência da República, Caiado fica atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e de Renan Santos (Missão). Segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (21), o ex-governador de Goiás conta com 7% das intenções de voto.
Tendo em vista a alta rejeição ao presidente Lula e a Flávio Bolsonaro, o pré-candidato vem tentando conversar com esses eleitores e se consolidar como uma terceira opção. Ainda de acordo com a pesquisa divulgada nesta terça, Flávio é rejeitado por 50% dos brasileiros e Lula, por 48%.
Nas últimas semanas, Caiado vem elevando o tom contra o bolsonarismo. Ele atribuiu o peso do tarifaço dos Estados Unidos à polarização entre Lula e Flávio, e avaliou como “infeliz” que o senador tenha pedido o adiamento de novo tarifaço contra o Brasil para depois das eleições.
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Além disso, o ex-governador afirmou, em evento na semana passada, que "quem está prejudicando a campanha de Flávio Bolsonaro é ele mesmo", avaliando que os problemas pessoais do bolsonarista estão afetando o desenvolvimento dele na corrida eleitoral. Segundo ele, quem votar no Flávio estará garantindo a eleição de Lula no segundo turno.
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Ontem, ele também alfinetou os bolsonaristas nas redes sociais, após o governo Trump conceder o visto de residência permanente ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. O pré-candidato afirmou que quem precisa de green card é o produtor brasileiro “para entrar no mercado norte-americano sem pagar pedágio”.
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