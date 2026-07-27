Genial/Quaest: Eduardo Paes lidera disputa para o governo do Rio com 38%

Apesar da liderança do ex-prefeito, cenário segue aberto: 55% dos eleitores fluminenses afirmam que a escolha do voto ainda pode mudar. - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

A pesquisa Genial/Quaest divulgou um levantamento para as eleições no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (27/07). Eduardo Paes (PSD) lidera a disputa no 1º turno, alcançando 38% das intenções de voto. Na segunda colocação, observa-se um cenário de empate entre o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) e Douglas Ruas (PL), ambos registrando 10% da preferência do eleitorado.

O candidato William Siri (PSOL) aparece na sequência com 2%. Completam a lista de candidatos, pontuando 1% cada, os nomes de André Marinho (Novo), Coronel Busnello (Missão), Cyro Garcia (PSTU), Julieta Pantoja (UP), Wilson Witzel (DC) e Luan Monteiro (PCO).

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O levantamento aponta ainda que 19% dos entrevistados estão indecisos , enquanto 16% declaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não votar .

A maioria dos eleitores, representando 55%, afirma que o seu voto ainda pode mudar, enquanto uma parcela de 43% declara que a sua escolha já é definitiva.

O levantamento também testou cenários para um eventual segundo turno. Na disputa direta entre Eduardo Paes e Anthony Garotinho, Paes lidera com uma margem considerável, registrando 48% das intenções de voto contra 18% de Garotinho. Neste cenário, os eleitores indecisos representam 11%, enquanto aqueles que declaram voto em branco, nulo ou que não iriam votar somam 23%.

Em um segundo teste, colocando Eduardo Paes contra Douglas Ruas, Paes amplia sua vantagem, alcançando 52% da preferência do eleitorado, frente a 16% de Douglas Ruas. Neste embate, a taxa de indecisos fica em 12%, e os votos brancos, nulos ou de pessoas que dizem que não vão votar totalizam 20%.

A pesquisa quantitativa da Genial/Quaest foi realizada com 1.200 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 25 de julho de 2026, por meio de entrevistas domiciliares face a face utilizando questionários estruturados. O levantamento possui um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 3 pp. A pesquisa está registrad na Justiça Eleitoral sob os números BR-07670/2026 e RJ-02671/2026.

Matéria em atualização

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