Xi reafirma apoio ao Brasil e rejeita interferência externa em conversa com Lula

Durante conversa por telefone, líderes também reforçaram a intenção de acelerar as negociações para um eventual acordo comercial entre o Mercosul e a China - (crédito: AFP via Getty Images)

O presidente da China, Xi Jinping, manifestou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apoio ao Brasil diante das investidas do governo de Donald Trump consideradas como tentativas de influência sobre o processo eleitoral brasileiro.

Durante uma conversa por telefone realizada na noite de domingo (26/7), Xi "rejeitou a interferência externa" nas eleições do Brasil e afirmou estar disposto a apoiar a gestão de Lula, conforme informou a agência estatal chinesa Xinhua.

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Os dois chefes de Estado também discutiram o fortalecimento da coordenação estratégica entre Brasil e China, tanto no âmbito bilateral quanto em fóruns multilaterais. Além disso, abordaram a intenção de acelerar as negociações para um eventual acordo comercial entre o Mercosul e a China, de acordo com a agência oficial.

Xi Jinping destacou que, diante do cenário internacional atual e dos novos desafios, China e Brasil, por integrarem o grupo de países do Sul Global, devem atuar de forma conjunta em defesa da justiça histórica e do avanço da civilização. Segundo ele, ambos têm condições de exercer um papel ainda mais relevante na reforma da governança global e na promoção da equidade e da justiça nas relações internacionais.

Ainda conforme o líder chinês, "o país valoriza profundamente o status internacional e a importante influência do Brasil, apoia o país na salvaguarda de sua soberania e independência, opõe-se à interferência externa e contribuirá para a manutenção da paz e da estabilidade regional e global".

Lula, por sua vez, ressaltou que a parceria entre Brasil e China tem registrado avanços na construção de uma comunidade de futuro compartilhado voltada para um mundo mais justo e sustentável. O presidente também destacou a expansão da cooperação em diferentes setores e o crescimento do comércio bilateral, que alcançou um novo patamar.

Em nota oficial, o governo brasileiro informou que os presidentes discutiram a implementação das sinergias entre os projetos nacionais de desenvolvimento dos dois países. Os dois líderes reafirmaram o compromisso de ampliar a cooperação em áreas consideradas estratégicas e de alta tecnologia, incluindo inteligência artificial, satélites, processamento de minerais críticos e comércio de fertilizantes.