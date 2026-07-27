Cármen Lúcia defende democracia e critica intervenção externa

"Nós merecemos e temos a sorte de poder escolher quem a gente quer. É pela mão do povo que se luta permanentemente pela democracia", disse a ministra - (crédito: Luiz Silveira/STF)

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia disse, nesta segunda-feira (27/7), que os brasileiros precisam defender a democracia para que “ninguém” possa “interferir” ou "fragilizar” o país.

A fala ocorreu durante participação na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Niterói, no Rio de Janeiro.

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“Há que haver espaços como este, reuniões como esta, que dão a demonstração daqueles vetores, daqueles temas mais importantes para que a gente caminhe e fortaleça a democracia no Brasil e em todos os lugares do mundo. Para que ninguém queira também interferir e fragilizar a nossa democracia, que somos nós que temos que falar o que é para nós o Brasil que nós queremos, que nós temos por merecer e que construir”, disse a ministra.

A fala da ministra ocorre em meio à tentativa do governo dos Estados Unidos de enviar funcionários do alto escalão para observar as eleições de outubro.

Na avaliação do governo brasileiro, os homens, que têm ligação com alas radicais próximas ao presidente americano Donald Trump, tentariam descredibilizar o processo eleitoral. Ambos tiveram seus vistos barrados pelo Itamaraty. Cármen não citou nenhum líder político específico em seu discurso.

Importância do voto

No evento da SBPC, a ministra reforçou a importância do voto para a manutenção da democracia e disse que o futuro do país precisa ser decidido “pela mão do povo”. “No caso brasileiro, muito mais, que a gente nem precisa da mão, mas do toque de um dedo na nossa urna eletrônica segura, transparente, auditável, do povo! Do povo brasileiro, na urna brasileira, feita para o Brasil, assumida pelo povo”, afirmou.

Além disso, Cármen Lúcia relembrou o período em que foi estudante durante a ditadura militar e afirmou que os brasileiros têm o privilégio de decidir os rumos do país por meio da democracia. “Não cobre de ninguém e nem renuncie à sua cidadania. Nós merecemos e temos a sorte de poder escolher quem a gente quer. É pela mão do povo que se luta permanentemente pela democracia”, declarou.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia