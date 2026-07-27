Flávio ironiza "vídeo revelador" e reafirma candidatura ao Planalto

"Eu quero dar uma triste notícia para você que quer me destruir: Eu não vou desistir, mas de jeito nenhum", disse Flávio - (crédito: Sergio Lima / AFP via Getty Images)

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou, nesta segunda-feira (27/7), nas redes sociais, um vídeo ironizando um suposto “vídeo revelador” sobre ele que pode ser divulgado. A legenda da postagem anuncia que a publicação corresponde ao “vídeo que estava todo mundo esperando aparecer”. “Vá até o fim, porque as cenas são muito fortes”, completa.

Porém, o vídeo publicado não apresenta um conteúdo comprometedor ao senador, mas conta a trajetória profissional e pessoal do candidato. Além disso, também cita o “preço” da candidatura de Flávio à Presidência e aponta que o senador recebeu mais de 868 ameaças de morte até então.

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Vale lembrar que a publicação vem dias depois do deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) contar, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., sobre um suposto vídeo em que Flávio Bolsonaro aparece traindo a esposa, Fernanda Bolsonaro, em uma festa atribuída ao banqueiro Daniel Vorcaro, na companhia de uma "autoridade da República".

Flávio nega desistência

“Eu quero dar uma triste notícia para você que quer me destruir: Eu não vou desistir, mas de jeito nenhum”, diz o senador ao final do vídeo. Ao citar o "preço" da candidatura, a publicação relembra os atentados cometidos contra líderes de direita recentemente.

Além da facada que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu em 2018, o vídeo cita como exemplo o assassinado do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, em 2022; de Miguel Uribe, na Colômbia, em 2025; de Fernando Villavicencio, no Equador, em 2023; e de Charlie Kirk, nos Estados Unidos, em 2025.