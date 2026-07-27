Republicanos avalia desistência de Cleitinho ao governo de Minas

A expectativa do Republicanos era de que o senador anunciasse sua decisão durante a convenção do partido realizada no último sábado (25/7), mas ele não compareceu - (crédito: EM Política)

O Republicanos trabalha com a avaliação de que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) deve desistir da disputa pelo governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. O parlamentar deve apoiar uma eventual candidatura do ex-deputado federal e ex-secretário da Casa Civil de Minas Gerais Marcelo Aro (PP).

Embora lidere as pesquisas de intenção de voto, Cleitinho nunca confirmou oficialmente que concorreria ao Palácio Tiradentes. A expectativa da direção estadual do Republicanos era de que o senador anunciasse sua decisão durante a convenção do partido realizada no último sábado, mas ele não compareceu ao evento. A ausência ocorreu uma semana após a morte de seu irmão mais novo, Matheus Azevedo.

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Marcelo Aro ainda não confirmou publicamente que disputará o governo estadual. Inicialmente, Aro era cotado para concorrer ao Senado. No entanto, a avaliação de interlocutores é de que a disputa pela vaga está mais concorrida, com nomes como Marília Campos (PT), Domingos Sávio (PL) e Carlos Viana (PSD).

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Disputa

Caso confirme a candidatura ao governo, Marcelo Aro enfrentará seu antigo grupo político. Ex-secretário da Casa Civil durante a gestão de Romeu Zema (Novo), ele era esperado pelo governador Mateus Simões (PSD) — que tentará a reeleição — como candidato ao Senado em sua chapa.

Simões, que foi vice de Zema, será o candidato do presidenciável do Novo em Minas Gerais. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá como candidato ao governo do estado o deputado Patrus Ananias (PT).