5 sintomas no estômago que não devem ser ignorados

O estômago costuma dar sinais quando algo não vai bem, mas nem sempre eles recebem a devida atenção. Uma dor ou uma azia, por exemplo, podem ir além de uma simples má digestão e indicar a necessidade de olhar com mais cuidado para a saúde digestiva.
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Segundo o cirurgião do aparelho digestivo Dr. Lucas Nacif, a frequência do desconforto é um dos principais fatores que devem ser observados. Quando isso se torna recorrente, é preciso acender o sinal de alerta e prestar mais atenção no que o corpo está tentando dizer”, ressalta.
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A seguir, confira sintomas no estômago que não devem ser ignorados.
1. A dor não vai embora
Sentir desconforto esporadicamente é diferente de apresentar dor de forma contínua. Quando a sensação de queimação, pressão ou dor na região do estômago passa a fazer parte da rotina, mesmo após mudanças simples na alimentação, é recomendável procurar avaliação médica. Isso porque sintomas persistentes podem estar associados a doenças que exigem acompanhamento e tratamento específicos.
2. Você perde peso sem motivo aparente
Emagrecer sem estar fazendo dieta ou praticando mais atividade física é um sinal que merece investigação, especialmente quando ocorre com sintomas digestivos. A perda de peso involuntária pode indicar que o organismo não está absorvendo adequadamente os nutrientes ou que existe alguma condição interferindo no funcionamento do aparelho digestivo.
3. A sensação de estômago cheio aparece rapidamente
Algumas pessoas relatam sentir que o estômago está completamente cheio mesmo após pequenas refeições. Embora esse sintoma possa ter causas simples, sua persistência deve ser observada, principalmente quando ocorre associada a dores frequentes, perda de apetite ou desconforto abdominal.
4. Náuseas se tornaram frequentes
Enjoos ocasionais podem acontecer por diversos motivos. No entanto, quando as náuseas se repetem com frequência ou passam a fazer parte do dia a dia, é importante investigar sua origem. Problemas gástricos, inflamações e alterações digestivas podem estar entre as possíveis causas.
5. Sangue nas fezes ou vômitos escuros exigem atenção imediata
Entre todos os sinais de alerta, este é um dos mais importantes. A presença de sangue nas fezes ou episódios de vômitos escuros podem indicar sangramento no trato digestivo e nunca devem ser tratados como algo normal.
O que pode estar causando o problema?
Entre as causas mais comuns de dor estomacal, estão a gastrite, o refluxo gastroesofágico, as úlceras e a chamada dispepsia funcional, caracterizada pelo desconforto digestivo sem alterações evidentes nos exames. No entanto, a persistência dos sintomas é o que chama a atenção dos especialistas.
“O problema é quando essas dores se tornam contínuas e não melhoram mesmo com mudanças simples na alimentação ou na rotina. Nesses casos, é importante investigar com mais atenção, pois podem estar ligadas a algo mais sério, como câncer de estômago, pancreatite ou problemas na vesícula biliar”, explica o Dr. Lucas Nacif.
Quando procurar ajuda médica?
A recomendação é não esperar que os sintomas se agravem para buscar orientação especializada. O principal exame utilizado para investigar alterações no estômago é a endoscopia digestiva alta, que permite visualizar diretamente a região e identificar inflamações, lesões e outras alterações. Dependendo do caso, também podem ser solicitados exames laboratoriais, testes para Helicobacter pylori e exames de imagem. “Esses sintomas não devem ser ignorados. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores são as chances de um tratamento eficaz e menos invasivo”, finaliza o especialista.