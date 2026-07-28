PT, PV e PCdoB acionam Procuradoria Eleitoral para apurar visita de Milei

Presidente argentino participou da convenção nacional do PL, e fez críticas ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes - (crédito: Allison Sales/NurPhoto via Getty Images)

A Federação Brasil da Esperança, formada por Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Verde (PV) e Partido Comunista do Brasil (PCdoB), protocolou nesta segunda-feira (27/7) uma notícia de fato na Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) pedindo a abertura de diligências para esclarecer as circunstâncias da visita do presidente da Argentina, Javier Milei, ao Brasil, onde participou da convenção nacional do PL.

Os partidos sustentam que a apuração é necessária para resguardar a soberania nacional e a integridade do processo eleitoral brasileiro.

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No documento, a federação afirma que o pedido não parte da premissa de que houve irregularidade eleitoral ou administrativa. Porém, os partidos defendem que o episódio deve ser investigado diante da possibilidade de impactos sobre a igualdade de condições entre futuros candidatos e sobre a autonomia do processo democrático.

Segundo os partidos, Milei esteve no Brasil para cumprir uma agenda de caráter político, manifestando apoio ao senador e candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Durante sua participação na convenção, o presidente argentino também fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dirigiu ofensas ao chefe do Executivo e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, declarações que, segundo a federação, repercutiram nacionalmente e provocaram manifestações de autoridades.

Na representação, PT, PV e PCdoB argumentam que a participação de Milei não foi um episódio isolado nem meramente protocolar. Para a federação, é necessário verificar se houve mobilização de estruturas estatais brasileiras ou estrangeiras para viabilizar ou fortalecer um evento de natureza político-eleitoral relacionado à sucessão presidencial no Brasil.

Soberania

Os partidos afirmam que, durante o período eleitoral, o princípio da soberania nacional também se traduz na garantia de que a formação da vontade popular ocorra sem influências institucionais externas incompatíveis com a autodeterminação política do país.

Entre os pontos que pedem esclarecimentos ao Ministério Público Eleitoral estão a natureza jurídica da visita do chefe de Estado argentino, a origem dos recursos utilizados para custear transporte, hospedagem, segurança e logística, além da eventual utilização de recursos públicos da Argentina ou de estruturas administrativas do estado de São Paulo para favorecer a agenda política.

A federação também solicita que seja apurado se houve coordenação entre agentes públicos brasileiros, autoridades estrangeiras e o Partido Liberal para a realização da programação.

Outro aspecto destacado na representação é a homenagem concedida a Milei pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), poucas horas antes da convenção do PL. Para os partidos, cabe avaliar se o uso de cerimônia oficial, recursos administrativos ou estrutura governamental observou os princípios da impessoalidade, da moralidade administrativa e da finalidade pública.