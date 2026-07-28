Celebridades e TV Em ascensão: conheça David Jonsson, anunciado como sucessor de Chadwick Boseman na franquia ‘Pantera Negra’ Embora ainda não seja um dos rostos mais conhecidos de Hollywood, Jonsson construiu uma trajetória consistente nos últimos anos e conquistou reconhecimento da crítica por seu talento. Nascido e criado nos arredores de Londres, ele vem de uma família de origens diversas, com ascendência nigeriana, serra-leonesa, caribenha e sueca. Por Flipar

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