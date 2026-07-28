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Em ascensão: conheça David Jonsson, anunciado como sucessor de Chadwick Boseman na franquia ‘Pantera Negra’

Embora ainda não seja um dos rostos mais conhecidos de Hollywood, Jonsson construiu uma trajetória consistente nos últimos anos e conquistou reconhecimento da crítica por seu talento. Nascido e criado nos arredores de Londres, ele vem de uma família de origens diversas, com ascendência nigeriana, serra-leonesa, caribenha e sueca.

Por Flipar
Flickr - Gage Skidmore

Filho de um engenheiro de tecnologia da informação e de uma funcionária da Polícia Metropolitana, o ator superou dificuldades na juventude, inclusive a expulsão de uma escola, antes de encontrar na atuação o caminho para sua carreira.

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Aos 18 anos, ingressou no National Youth Theatre e, pouco depois, recebeu uma bolsa para estudar na tradicional Royal Academy of Dramatic Art (RADA), uma das instituições de formação artística mais prestigiadas do Reino Unido.

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O reconhecimento profissional cresceu rapidamente, culminando na conquista do prêmio BAFTA de Estrela em Ascensão, em 2025. Sua filmografia inclui produções de destaque como 'Rye Lane: Um Amor Inesperado', de 2023, e 'Alien: Romulus', de 2024.

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Em 2025, Jonsson se destacou no filme 'A Longa Marcha: Caminhe ou Morra', uma adaptação de um romance de Stephen King. Na televisão, também participou de séries como 'Industry', 'Deep State', 'Matar é Facil' e 'Na Estrada com o Ex'.

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A escolha para viver o novo Pantera Negra representa o maior desafio de sua carreira até o momento, já que o personagem se tornou um dos maiores símbolos do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Segundo o diretor Ryan Coogler, a história acompanhará 'o crescimento e o amadurecimento' de T'Challa II.

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