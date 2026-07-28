O valor astronômico do patrimônio do ex-sogro de Elize Matsunaga - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Muito antes de o caso envolvendo Elize Matsunaga ganhar repercussão nacional, a família Matsunaga já ocupava posição de destaque no setor alimentício brasileiro.

O principal nome dessa trajetória é Mitsuo Matsunaga, empresário de 82 anos que, mais de uma década após a morte do filho, continua entre os brasileiros mais ricos do país.

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Na edição de 2025 da lista de bilionários da Forbes, Mitsuo aparece na 189ª colocação, com patrimônio estimado em R$ 2 bilhões.

Nascido no Japão e posteriormente naturalizado brasileiro, ele construiu sua carreira no grupo empresarial que deu origem à Yoki.

A ligação da família com a companhia começou ainda na antiga Kitano. Mitsuo é genro de Yoshiro Kitano, fundador da empresa, que passou por uma reestruturação e adotou o nome Yoki em 1990.

Anos depois, ele comandou o grupo como presidente até a negociação da companhia com a norte-americana General Mills, concluída em 2012.

O sobrenome Matsunaga voltou ao centro das atenções em maio daquele mesmo ano, quando Marcos Matsunaga foi assassinado pela então esposa, Elize Matsunaga.

O crime teve grande repercussão nacional e mudou completamente a rotina da família.

Na época, Helena, filha do casal, tinha apenas um ano de idade. Desde então, a criação da menina passou a ser responsabilidade de Mitsuo Matsunaga e de sua esposa, Misaki Kitano. Atualmente com 16 anos, ela continua vivendo com os avós.

Por determinação da Justiça, Elize Matsunaga não pode visitar nem manter contato com a filha. Ao comentar o assunto ao longo dos anos, Mitsuo afirmou que considera mais adequado deixar qualquer decisão sobre uma eventual reaproximação para quando Helena atingir a maioridade.

“Ela com 18 anos, ela faz o que quiser da vida. É melhor esperar ela estar maior de idade, do que adolescente ficar exigindo um posicionamento. Espera completar 18 anos”, declarou.