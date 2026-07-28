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EDUCAÇÃO

Lula critica homeschooling e modelo cívico-militar na educação

Presidente discursou na 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Niterói (RJ)

Além de criticar educação em domicílio e a defesa da escola cívico-militar, Lula frisou ter sido o presidente que mais investiu em educação superior - (crédito: Reprodução/Youtube Lula Oficial)
Além de criticar educação em domicílio e a defesa da escola cívico-militar, Lula frisou ter sido o presidente que mais investiu em educação superior - (crédito: Reprodução/Youtube Lula Oficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta terça-feira (28/7) o endosso a investimentos em escolas cívico-militares e à possibilidade de as famílias lecionarem crianças em domicílio, o homeschooling, como possíveis soluções à educação brasileira.

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"Quando aparece alguém clamando a escola cívico-militar como solução à educação, alguma coisa está errada. Quando aparece alguem dizendo que não quer que o filho vá à escola porque quer que o filho aprenda em casa, alguma coisa está errada", afirmou Lula, em discurso realizado na 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Niterói (RJ).

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Atreladas ao bolsonarismo, as bandeiras da escola civil-militar e do homeschooling foram classificadas por Lula como uma "supremacia da ignorância tentando vencer o pensamento da maioria da sociedade". Em agenda no estado do Rio de Janeiro, nesta terça, Lula foi às terras fluminenses em meio a empate técnico com o presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, em pesquisa divulgada pelo instituto RealTime Big Data.

Além de criticar educação em domicílio e a defesa da escola cívico-militar, Lula frisou ter sido o presidente que mais investiu em educação superior. "Não pode ser normal que um torneiro mecânico que só tem um diploma primário passe para a história como o presidente que mais investiu em universidades na história do país", disse, ao criticar pessoas "letradas" que já governaram o país.  

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 28/07/2026 21:19
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