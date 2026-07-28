Lula cumpre agenda no Rio em meio a empate técnico com Flávio na cidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a cumprir agenda na área da saúde no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28/7), com visitas às instalações do Hospital Federal de Andaraí. Ao lado do ministro Alexandre Padilha, o líder petista retorna à capital fluminense em meio a um cenário de empate técnico com o presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro.

Em pesquisa divulgada hoje pelo instituto RealTime Big Data, o contexto no Rio mostra o filho de Jair Bolsonaro na frente, com 46%, contra 42% das intenções de votos em Lula, configurando um empate técnico, já que a margem de erro do levantamento foi de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Planalto vê ação na OMC contra tarifaço de Trump como medida protocolar

A campanha de Lula na cidade conta com o apoio do pré-candidato do PSD ao Palácio Guanabara, Eduardo Paes. O levantamento divulgado pelo RealTime Big Data, inclusive, apresentou Paes na liderança do pleito para o governo do estado do Rio de Janeiro.

Visitas a hospitais

Lula e Padilha visitaram as instalações do Hospital Federal de Andaraí, como a Carreta da Mulher e a Unidade Odontológica Móvel, acompanhados pelo diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom.

Leia também: Trump vai prorrogar por mais 1 ano emergência nacional em relação ao Brasil

Vídeo divulgado no Instagram do ministro Padilha mostra Adhanom discursando em celebração ao fato de a OMS ter concedido ao Brasil, no ano passado, o título de país da transmissão vertical do HIV, o que significa que o Brasil eliminou a transmissão de mãe para filho do HIV.

Além das visitas a centros de saúde no Rio, Lula participa, à noite, da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), na cidade fluminense de Niterói. O retorno do presidente a Brasília é previsto para as 20h30 desta terça.