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Crise diplomática

Planalto vê desgaste de Milei e aposta em distensão antes de reabrir diálogo

Avaliação é que reação na Argentina enfraqueceu discurso do presidente e abre espaço para reduzir tensão diplomática

Javier Milei, presidente da argentina - (crédito: Connie France/AFP)
Javier Milei, presidente da argentina - (crédito: Connie France/AFP)

O governo brasileiro avalia que a crise diplomática com a Argentina provocou desgaste para o presidente Javier Milei dentro do próprio país e abriu espaço para uma eventual redução da tensão entre Brasília e Buenos Aires. A leitura, compartilhada por interlocutores envolvidos nas discussões sobre a condução da política externa, é que a repercussão dos ataques ao Brasil gerou reações negativas entre setores da sociedade argentina e levou a Casa Rosada a buscar um discurso de contenção.

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Segundo relatos ouvidos pelo Correio, integrantes do governo argentino passaram a sinalizar, nos bastidores, que pretendem evitar que o episódio contamine a relação bilateral. A percepção em Brasília é de que, embora Milei mantenha o tom político em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), auxiliares passaram a defender publicamente a preservação das relações institucionais entre os dois países.

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No Palácio do Planalto, essa mudança de postura é interpretada como um indicativo de que a escalada da crise produziu custos políticos também para o governo argentino. Interlocutores afirmam que chegaram a receber informações sobre manifestações de solidariedade ao Brasil na sociedade argentina, além de avaliações de que o episódio repercutiu de forma negativa no país vizinho.

Esse diagnóstico explica por que o governo brasileiro tem evitado adotar novas medidas de impacto imediato. A orientação é preservar o gesto político já produzido com o chamado do embaixador brasileiro em Buenos Aires para consultas e aguardar o desdobramento do cenário antes de decidir sobre seu retorno à Argentina.

Na avaliação de fontes ouvidas pela reportagem, devolver o diplomata neste momento poderia esvaziar o significado político da decisão adotada pelo Itamaraty. A expectativa é de que a permanência do embaixador em Brasília seja mantida por mais algum tempo, enquanto o governo monitora os próximos movimentos da Casa Rosada e avalia se o ambiente de tensão efetivamente começará a arrefecer.

Ilações

O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a criticar o Brasil no domingo (26), ao acusar, sem apresentar provas, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) financiaria uma suposta "campanha anti-argentina".

As declarações ocorreram um dia após o ultraliberal chamar o petista de "presidiário" durante a convenção nacional do PL, em São Paulo, e aprofundar a crise diplomática entre os dois países. 

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 29/07/2026 16:26 / atualizado em 29/07/2026 16:28
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