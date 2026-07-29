O cálculo do governo brasileiro ao negar visto de diplomatas dos EUA

Os diplomatas norte-americanos solicitaram os vistos ao Brasil, após dúvidas levantadas por Flávio Bolsonaro - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A decisão do governo brasileiro de negar vistos a autoridades dos Estados Unidos foi resultado de um cálculo político feito pelo Palácio do Planalto e pelo Itamaraty. A avaliação era de que a visita, naquele momento, reforçaria a narrativa de contestação ao sistema eleitoral brasileiro e acabaria alimentando a ofensiva da oposição contra as instituições.

Leia também: Planalto vê desgaste de Milei e aposta em distensão antes de reabrir diálogo

Segundo interlocutores do governo, não existe uma orientação para barrar a entrada de autoridades americanas no país. O entendimento foi de que aquele pedido específico era "inoportuno", diante do contexto político e da agenda apresentada pelos representantes dos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nas hostes palacianas, a leitura era de que os pedidos ocorreram em meio à intensificação da articulação entre integrantes do governo norte-americano e setores da oposição brasileira. A coincidência temporal com reuniões de um pré-candidato à Presidência com diplomatas estrangeiros e com iniciativas voltadas ao debate sobre o sistema eleitoral acendeu o alerta no Planalto.

Integrantes do governo afirmam, sob reserva, que pedidos dessa natureza são analisados caso a caso e que, em outro contexto político, uma visita semelhante poderia ser autorizada. O entendimento é que a preocupação não estava nas autoridades envolvidas, mas no potencial uso político da missão em um momento de elevada tensão institucional.

Nas coxias, a interpretação é que a medida buscou preservar a relação bilateral com Washington e impedir que uma visita oficial fosse incorporada ao discurso de contestação ao processo eleitoral brasileiro.