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Planalto vê ação na OMC contra tarifaço de Trump como medida protocolar

Nos bastidores, governo avalia que recurso reforça posição do Brasil, mas vê pouco efeito prático diante da crise na organização

Auxiliares próximos ao presidente Lula não acreditam em resultado concreto da ação na OMC, mas destacam papel diplomático - (crédito: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL)
Auxiliares próximos ao presidente Lula não acreditam em resultado concreto da ação na OMC, mas destacam papel diplomático - (crédito: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL)
Embora o governo brasileiro tenha decidido recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a avaliação reservada no Palácio do Planalto é de que a iniciativa tem um peso mais protocolar do que prático.
Integrantes do governo afirmam que a medida busca acionar os mecanismos institucionais disponíveis para contestar a sobretaxa e registrar formalmente a posição brasileira no sistema multilateral de comércio. 
Nas coxias, a expectativa é de que a ação dificilmente produzirá efeitos concretos no curto prazo sobre a decisão americana.

Organização paralisada

A percepção se deve ao cenário enfrentado pela própria OMC. A organização, responsável por arbitrar disputas comerciais entre países-membros, vive uma crise institucional desde a década passada. 
O principal entrave é a paralisação de seu Órgão de Apelação, consequência da falta de indicação de novos juízes pelos Estados Unidos, o que compromete a efetividade do sistema de solução de controvérsias.
Interlocutores do governo avaliam que o recurso à OMC cumpre, sobretudo, um papel formal e diplomático, demonstrando que o Brasil está utilizando as instâncias multilaterais previstas para contestar as medidas adotadas por Washington.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 28/07/2026 14:14
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