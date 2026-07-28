Planalto vê ação na OMC contra tarifaço de Trump como medida protocolar

Auxiliares próximos ao presidente Lula não acreditam em resultado concreto da ação na OMC, mas destacam papel diplomático - (crédito: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL)

Embora o governo brasileiro tenha decidido recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a avaliação reservada no Palácio do Planalto é de que a iniciativa tem um peso mais protocolar do que prático.

Integrantes do governo afirmam que a medida busca acionar os mecanismos institucionais disponíveis para contestar a sobretaxa e registrar formalmente a posição brasileira no sistema multilateral de comércio.

Nas coxias, a expectativa é de que a ação dificilmente produzirá efeitos concretos no curto prazo sobre a decisão americana.

Organização paralisada

A percepção se deve ao cenário enfrentado pela própria OMC. A organização, responsável por arbitrar disputas comerciais entre países-membros, vive uma crise institucional desde a década passada.

O principal entrave é a paralisação de seu Órgão de Apelação, consequência da falta de indicação de novos juízes pelos Estados Unidos, o que compromete a efetividade do sistema de solução de controvérsias.

Interlocutores do governo avaliam que o recurso à OMC cumpre, sobretudo, um papel formal e diplomático, demonstrando que o Brasil está utilizando as instâncias multilaterais previstas para contestar as medidas adotadas por Washington.