Caiado supera Lula e Flávio Bolsonaro em Goiás, mostra Genial/Quaest

Governo de Ronaldo Caiado registrou índice de aprovação de 87% entre os eleitores entrevistados em Goiás - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ex-governador de Goiás e candidato ao Planalto, Ronaldo Caiado (PSD), aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto para a Presidência da República entre os eleitores goianos, segundo levantamento Genial/Quaest divulgado nesta quinta-feira (30/7).

No cenário estimulado de primeiro turno, o ex-chefe do Executivo estadual registra 33% das preferências no estado onde exerceu dois mandatos como governador, enquanto Flávio Bolsonaro soma 27% e Lula alcança 23%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Considerando a margem de erro de três pontos percentuais, Caiado e Flávio Bolsonaro estão em empate técnico no limite da margem. Já o senador do PL e o presidente também aparecem tecnicamente empatados.

Na mesma simulação, Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) obtêm 1% cada. Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB), Leonardo Avalanche (PRTB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram. Entre os entrevistados, 9% disseram estar indecisos, enquanto 4% afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer.

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Caiado e Lula, o governador venceria por 67% a 23%. Já em um cenário entre Lula e Flávio Bolsonaro, o senador aparece com 47% das intenções de voto, contra 35% do presidente da República.

Leia também: Ao menos 6 integrantes da família Bolsonaro devem concorrer em outubro

O levantamento também mostra que 56% dos entrevistados afirmam que a escolha para presidente já está definida, enquanto 43% dizem que ainda podem mudar de voto até a eleição.

Aprovação de Caiado supera 70%

Além do desempenho na corrida presidencial entre os eleitores goianos, a pesquisa mostra que Ronaldo Caiado mantém elevado índice de aprovação à frente do governo estadual. Segundo o levantamento, 87% dos entrevistados aprovam sua gestão, enquanto 7% desaprovam e 6% não souberam ou não responderam.

Dados técnicos

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos GO-01701/2026 e BR-08063/2026.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 24 e 28 de julho de 2026, por meio de entrevistas presenciais. Ao todo, foram ouvidos 1.104 eleitores em 54 municípios de Goiás.

O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.