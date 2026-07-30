Genial/Quaest em Goiás: Vilela tem 16 pontos sobre Perillo no 1º turno

Levantamento aponta aprovação de 64% à gestão de Daniel Vilela e vantagem de Caiado sobre Flávio Bolsonaro e Lula na corrida à Presidência. - (crédito: Wilson Dias/Agência Brasil/Agência Câmara)

O instituto Genial/Quaest divulgou nesta quinta-feira (30/07) pesquisa de intenção de voto e avaliação de governo para o estado de Goiás.

No cenário estimulado para governador, Daniel Vilela (MDB) lidera com 37% das intenções de voto. Marconi Perillo (PSDB) tem 21%. Wilder Morais (PL) registra 11%. Luís César Bueno (PT) marca 3%. Cíntia Dias (PSOL) tem 1%. Eleitores indecisos somam 20%. Os que responderam votar em branco, nulo ou não votar somam 7%.

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Sobre o grau de definição do voto para governador, 56% dos entrevistados afirmam que a decisão pode mudar até a eleição. Para 41%, o voto já está definido.

Foram testados dois cenários de segundo turno. No primeiro, Daniel Vilela tem 52% das intenções de voto contra 28% de Marconi Perillo. No segundo, Vilela registra 54% contra 16% de Wilder Morais.

A pesquisa também apurou se o ex-governador Ronaldo Caiado merece eleger o sucessor. Para 71% dos entrevistados, ele merece. Para 19%, não merece. Os demais 10% não souberam ou não responderam. Caiado deixou o comando do estado para disputar a Presidência da República pelo PSD, sendo sucedido por Daniel Vilela.

Em relação à avaliação do governo estadual, 64% dos entrevistados aprovam a gestão de Vilela. Desaprovam a gestão 12% dos entrevistados.

Questionados sobre o que esperam do próximo governador, 41% defendem mudar apenas o que não está bom. Para 36%, o próximo governador deve continuar o trabalho que vem sendo feito. Mudança total é a opção de 18%. Os demais 5% não souberam ou não responderam.

Sobre o perfil desejado para o próximo governador, 41% dos entrevistados preferem um candidato independente. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro são a opção de 33%. Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva são a preferência de 21%.

Senado

A pesquisa também mediu a intenção de voto para o Senado em Goiás. Gracinha Caiado (União) lidera com 20% das intenções de voto. Vandelan Cardoso (PSD) tem 10%. Dr. Zacharias Calil (MDB) e Gustavo Gayer (PL) aparecem empatados, com 9% cada. Gustavo Mendanha (PRD) registra 6%. Aldo Arantes (PCdoB) também aparece na pesquisa, sem percentual informado. Humberto Chaves (PSOL) e o professor Marcos Moreira (PSOL) têm 1% cada.

Sobre o grau de definição do voto para senador, 61% dos entrevistados afirmam que a decisão pode mudar até a eleição. Para 37%, o voto já está definido.

Intenção de voto para presidente

A pesquisa também apurou a intenção de voto para presidente entre os eleitores de Goiás. No primeiro turno, Ronaldo Caiado lidera com 33% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro tem 27%. Lula (PT) registra 23%. Os demais candidatos pontuaram com 1% cada.

Em cenários de segundo turno, Caiado tem 67% das intenções de voto contra 23% de Lula. Em simulação entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista soma 35% contra 47% do adversário. Em simulação entre Lula e Renan Santos, o petista tem 34% contra 31% do adversário. Em simulação entre Lula e Romeu Zema, o petista registra 33% contra 35% do mineiro.

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 28 de julho, com eleitores de Goiás. As entrevistas foram feitas de forma domiciliar e presencial, com questionários estruturados. Foram ouvidos 1.104 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE como a numeração GO-01701/2026.