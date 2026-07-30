STF autoriza inquérito contra Lulinha por suposto tráfico de influência

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, autorizou a abertura de um inquérito para apurar um suposto caso de tráfico de influência envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como “Lulinha”, no Ministério da Saúde.

A suspeita é de que o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria atuado para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. As informações são do G1.

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Segundo a Polícia Federal, o lobista é uma figura central nos casos de desvios de aposentadorias e pensões. Ele foi alvo de uma das fases da Operação Sem Desconto e, neste mês, foi indiciado no inquérito da corporação.

Antunes teria tentado fechar um contrato milionário com o Ministério da Saúde em 2024 e 2025 para vender medicamentos de canabidiol ao governo, mas a negociação não foi adiante. Lulinha teria atuado para que o lobista fosse recebido no ministério.

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O Careca, inclusive, teria contratado a empresária Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha, para prospectar negócios de cannabis medicinal com o governo federal em favor da empresa World Cannabis, que pertencia ao Careca.

Quebra de sigilo

Em fevereiro deste ano, Mendonça já havia autorizado a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático do empresário. A medida atendeu a um pedido da Polícia Federal e está protegida por sigilo judicial.

O pedido integra investigação que apura descontos indevidos aplicados a benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O nome de Lulinha foi citado em uma das fases da Operação Sem Desconto, que apura supostos desvios no âmbito do INSS.