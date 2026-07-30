Augusto Cury propõe a Zema chapa única para Presidência

"Conversamos sobre a possibilidade de formarmos uma chapa única nestas eleições, e ambos ficamos animados com a perspectiva", disse Cury - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O pré-candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) divulgou uma carta aberta, nesta quinta-feira (30/7), em que assume a possibilidade de compor uma chapa como vice do presidenciável Romeu Zema (Novo) ainda no primeiro turno.

“Conversamos sobre a possibilidade de formarmos uma chapa única nestas eleições, e ambos ficamos animados com a perspectiva. Também compartilhei que o nome de Aldo Rebelo tem estado no meu radar para a composição de chapa. Entretanto, há um conflito interno no partido DC que tenho procurado pacificar”, diz a carta.

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A conversa ocorreu nesta tarde por telefone. Segundo Cury, ambos ficaram animados com a possibilidade. “Somos críticos dessa guerra de egos em que se tornou a política brasileira, sem focar no que realmente importa”, escreveu.

Gestão

Além disso, Cury destacou que ambos têm experiência com gestão de empresas e construíram uma trajetória longe da política nacional, com foco na responsabilidade fiscal, na eficiência da gestão pública, na valorização do empreendedorismo e na construção de um Brasil menos polarizado.

Formalizada uma união de projetos, o pré-candidato afirmou que entra no radar diálogos com economistas como Marcos Lisboa, Mansueto Almeida, Ilan Goldfajn e Pérsio Arida, “capazes de tirar o país da paralisia, diminuir a desigualdade e desenvolver a economia”.