Lula participa de convenções do PT no Ceará, Bahia e São Paulo

Lula vai participar da oficialização de candidaturas na Bahia, Ceará e São Paulo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai cumprir agenda em Fortaleza, nesta sexta-feira (31/7), onde participará da convenção partidária de lançamento da candidatura à reeleição do atual governador cearense, Elmano de Freitas (PT).

Além de participar do evento, segundo informações do Planalto, o líder petista vai visitar as instalações do Hospital Universitário do Ceará (HUC).

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Após a participação na convenção do PT cearense, o presidente seguirá para Salvador, onde participará, no sábado (1º/8), do lançamento da candidatura do atual governador da Bahia e também postulante à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT).

No evento do partido, o líder petista vai se encontrar com o senador Jaques Wagner (PT-BA), ex-líder do governo no Senado, após ele ter deixado a posição dias depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal que apontou ligações entre o parlamentar e Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master.

Convenção nacional

Já no domingo (2), Lula partirá para São Paulo, onde a convenção nacional do do PT vai oficializar sua candidatura à reeleição. Seu nome será registrado junto ao do atual vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para formar a chapa de disputa ao Planalto em outubro deste ano.