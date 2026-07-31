PP mantém neutralidade e trava Tereza Cristina como vice de Flávio Bolsonaro

A decisão do Progressistas (PP) de permanecer neutro na disputa presidencial acaba por inviabilizar a participação da senadora Tereza Cristina (PP-MS) como candidata a vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), movimento que vinha sendo articulado nos bastidores e já havia sido antecipado pelo Correio.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (31/7), o partido informou que, após consulta aos diretórios estaduais, decidiu, por maioria, não apoiar formalmente nenhuma candidatura ao Palácio do Planalto. Como consequência, a legenda também decidiu não convocar Convenção Nacional para deliberar sobre alianças.

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"O Progressistas, após consulta aos seus diretórios estaduais, decidiu, por maioria, permanecer neutro no processo eleitoral. Diante disso, reiteramos a posição de não convocar Convenção Nacional. A decisão já foi comunicada e acatada pela nossa líder no Senado Federal, senadora Tereza Cristina", afirmou o partido.

A definição representa um revés para a estratégia eleitoral de Flávio Bolsonaro. Nos últimos dias, crescia o rumor desde que o senador havia anunciado o convite a Tereza Cristina para compor sua chapa e afirmado que a ex-ministra da Agricultura aceitara o convite.

Em conversa com jornalistas, o pré-candidato confirmou a escolha e classificou a senadora como "um quadro excepcional", destacou sua atuação no governo Jair Bolsonaro e disse que ela é "uma referência em várias áreas, em especial no agro, respeitadíssima dentro da política, dentro do país e fora do país".

Embora integrantes da sigla defendessem uma aproximação com o campo bolsonarista, prevaleceu o entendimento de que o partido deveria manter independência durante o processo eleitoral, preservando espaço para alianças distintas nos estados.

Puxa-encolhe

A escolha da senadora Tereza Cristina (PP-MS) para compor a chapa do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) serviu como uma pressão, segundo caciques do União Progressista, para que a federação declarasse apoio ao primogênito de Jair nas eleições de 2026 que conta com pouco apoio público de outras siglas.

Sem essa definição, a vaga para candidata ou candidato a vice na chapa de Flávio segue em aberto. Lideranças do PL sinalizaram ao Correio que esse pode ser um "bom momento" para testar uma chapa puro sangue com "uma mulher na vice".